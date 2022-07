Hozzátette, több száz kerékpár tárolására alkalmas tér is létrejön. Fő elemként kialakítanak egy fedett-nyitott vásárcsarnokot, a központi részén egy olyan átriummal, amely alkalmas lesz az igazi agóra-funkció megteremtésére. Hangsúlyozta, ez a szerep már most is megvan,

de a beruházást követően sokkal komfortosabb körülmények válnak elérhetővé.

– A piacot a város éléskamrájának is nevezik a bőséges és széles termékkínálat miatt, sokan ugyanakkor a bevásárlás mellett azért is keresik fel, hogy beszélgessenek egymással, és akár ügyes-bajos dolgaikról, akár a közügyekről szót váltsanak – folytatta a gondolatot. – Minden választás alkalmával valamennyi politikai közösség a piacot tartja olyan színtérnek, ahol a választópolgárokkal találkozhat.

A fejlesztés során lebontják azt a pavilonsort, amely elaggottá vált, már nem volt kellően korszerű, helyébe egy modern, minden igényt kiszolgáló pavilonsor kerül. A békéscsabaiak számára fontos a bolhapiac, ami megmarad a vásártéren, és a kisállatpiacnak is találni fognak megfelelő helyet.

A számítások szerint jelenleg 350-400 termelő, illetve kereskedő használja a csabai vásárteret, az új vásárcsarnok elkészültével ez a szám az előzetes felmérések szerint akár 500-ra is emelkedhet. A beruházásnak turisztikai hatása is lesz, hiszen megszületik egy olyan gasztroutca, ahol a helyiek és a városba látogatók az igazi csabai hungarikumot, csabaikumot, a csabai kolbászt is megvásárolhatják.