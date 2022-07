Gelegonya László, a Kazép Kft. ügyvezető-tulajdonosa kifejtette, húszévesen került az orosházi kazánjavítóba, tehát 56 éve van a pályán. Az 1970-es évektől kezdve gyártották is a kazánokat, licenc alapján úgynevezett MGK típusúakat is különféle méretben, tehát teljessé vált a paletta: készítették, szerelték, üzemeltették és karbantartották a berendezéseket.

A hétfőn a Csorvási úti telephelyen bemutatott berendezés típusával 1981-ben, több mint negyven éve a Budapesti Nemzetközi Vásáron díjat nyert. Bár a mai napig korszerű és energiatakarékos, akkor még inkább annak számított, és megfelelő színvonalon Orosházán kívül máshol nem igazán gyártottak hasonló, akár negyven-ötven esztendőt is bíró berendezéseket.

Az első darabokat a békéscsabai hűtőházba szállították, de került belőlük a békéscsabai és a gyulai kórházakba, sőt az Országházba is. A telephelyről 2005-ben vitték ki az akkor utolsónak hitt berendezést – mutatta, hogy erről cikkezett is anno lapunk. Ám jelentkezett egy igény, hogy gyártsanak egy hasonló típusút, és az Abonyi Zoltán vezette BI-Line Szerviz Kft.-vel összefogva tudták is ezt a kérést teljesíteni, egy megfelelő minőségű, szépen kivitelezett kazánt készítettek.

Bónus János, a Kazép Kft. műszaki vezetője, Abonyi Zoltán, Gelegonya László és és Dávid Zoltán a kazán előtt.

Gelegonya László elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben bejárta az ország nagy részét – de Algériában kazántelep építésében is szerepet vállalt –, és a Kazép Kft. visszatérőnek mondható például a Gallicoopnál és a Gyulahúsnál is. Úgy véli, ez annak köszönhető, hogy mindig is ügyeltek a határidőkre, illetve, hogy kimagasló minőséget nyújtanak korrekt áron. Megfogalmazta hitvallását, miszerint egy kézfogás többet ér egy húszoldalas szerződésnél.

Abonyi Zoltán, a BI-Line Szerviz Kft. ügyvezető-tulajdonosa ismertette, immár hagyomány, hogy együtt dolgoznak a Kazép Kft.-vel. Ő 1979-ben kezdte a szakmát, és bejárta a fél világot Algériától Mexikón keresztül Kínáig. Beszélt arról, hogy volt időszak, amikor két-három évre tudtak csak vállalni kazángyártást, annyi volt a megrendelés. Az elmúlt időszakban ugyanakkor csökkent a gőzt használó üzemek száma, így számukra a berendezések gyártása is.

Lapunk kérdésére hangsúlyozta, hogy a bemutatott kazán bármelyik másik berendezéssel képes felvenni a versenyt. Öttonnás, tehát középkategóriásnak számít, hasonló jellegűt, azonban 15 tonnást készítettek Almásfüzitőre is – hozzátette, a súly összhangban van a teljesítménnyel. Nemcsak ipari, hanem lakossági, így vegyes tüzelésű kazánok gyártásával szintén foglalkoznak.

Bizonyította tudását a két cég

A Csorvási úti telephelyen Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere hangsúlyozta a két ügyvezető-tulajdonos szerepét és azt, hogy a két cég bizonyította: képesek összefogni és újra megalkotni egy díjnyertes kazánt. Úgy véli, ehhez komoly szakmai felkészültségre, tapasztalatra, minőségi gárdára volt szükség. Kiemelte, miszerint Orosháza híres a kazános cégeiről is.

Beszélt arról, hogy anno ő is volt kazános gyakorlaton, és azt tapasztalta, hogy akkor is felkészült csapat dolgozott az akkori cégnél. A városvezető kapott a kezébe egy muzeálisnak mondható szerszámot, és feltették neki a kérdést, hogy vajon felismeri-e, mire való. Elmondta, hogy egy pneumatikus kalapácsról van szó, amelyet a kazángyártás során használtak – és mint kiderült, alkalmanként, ha a szükség úgy hozza, használnak a mai napig.

