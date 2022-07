Az eseménysorozat pénteken egy különleges programmal kezdődött, a legendás dalszerző, a település szülötte, S. Nagy István tiszteletére tartottak éjfélig tartó nosztalgia estet helyi művészek fellépésével a ligetben.

Szombaton reggel a szokásoknak megfelelően ismét megrendezték a hal- és tájjellegű ételek főzőversenyét, amelyen ezúttal tizenkét csapat készítette el remekét. A Wagner Márton vezette zsűri titkos szavazása alapján az első helyet a Varga család érdemelte ki.

Az önkormányzat is főzött, saját tenyésztésű birkából pörköltet, illetve babgulyást is készítettek. A több száz adag ételt, annak 13 órakor kezdődő kiosztása során nagyon gyorsan el is kapkodták.

A hal- és falunapokhoz több jubileum is kapcsolódott, 25 éves lett a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete (KÖBE), aminek alkalmából ünnepséget és kiállítást is szerveztek. Köszöntőt mondott Lipcsei Zoltán polgármester, a tárlatot Végh Judit, a KÖBE elnöke nyitotta meg. Felléptek a Szokolay Sándor Alapfokú Művészeti Iskola citera tanszakának növendékei.

Tizenöt éves jubileumát ünnepelte a Köröstarcsai Mazsorett Együttes is, aminek apropóján látványos felvonulást is tartottak vendégegyüttesek közreműködésével, illetve ünnepi műsort is láthattak az érdeklődők. Az együttes művészeti vezetője, Macskinné Pór Erzsébet Az év embere címet vehette át Lipcsei Zoltán polgármestertől, ami azért is különleges, mert a szakember nem a településen, hanem Szeghalmon él, munkájával mégis kiérdemelte a helyiek elismerést.

Szintén a hagyományoknak megfelelően megrendezték a veterán motorok kiállítását is a falunapok keretében.

A szombat délután második felében, illetve az este folyamán a kikapcsolódásé volt a főszerep. Gyaraki Viktor és Kiss Petra társastánc-bemutatóval lépett fel, Made in Hungária címmel rock and roll partyt tartott Király M. Alexandra és Lévai Attila. Koncertet adott Radar és az est talán leginkább várt vendége, a legendás Pokolgép. A napot retró diszkó zárta.