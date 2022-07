A targoncás mindig mindenhol elsőbbséget élvez – hívják fel első percben a látogatók figyelmét a Wienerberger békéscsabai cserépgyárában, ahol valóban jönnek-mennek a targoncások, jól megpakolva raklapokkal és cserepekkel. Ehhez persze az kell, hogy a gyár működjön, és működik is éjjel-nappal, az év 365 napján, a kemencéket ugyanis nem lehet leállítani. Ha mégis megtennék, 3-4 hétig csak kidobásra váró selejteket gyártanának, mire újra kellőképpen felmelegszik a hatalmas kályha.

– Az agyagot Szabadkígyós alatt bányásszuk, majd kiszárítjuk és lisztszemcse méretűre őröljük, utána visszanedvesítjük 24 százalék nedvességtartalmúra, hogy tökéletesen zárt szerkezetet alkossunk belőle – mondta el Matvon Judit hogy miként is lesz a sárga és a szürke agyagból tetőfedésre alkalmas cserép.

Miközben a labortechnikus mesél, a gyerekek tapogathatják, gyurmázhatják az „agyagkalácsokat” a gyártósor mellett. Ez végig jellemző a gyárban, minden munkafolyamatnál levehetnek a szalagról egy-egy terméket, hogy megérinthessék a fiatalok, most hol tart a gyártás. De természetesen nemcsak a gyerekek „meóznak”, hanem a szakdolgozók is mindig, minden lépést ellenőriznek. Mert a gépek ugyan pontosak és precízek, de azok is tévedhetnek és a gyár nem szeretne rossz terméket kiengedni a piacra.

A gépek karbantartásában, fejlesztésében segít a csoport egyik kísérője, Viczián Péter is, aki 2010-ben végzett a békéscsabai Kemény Gábor szakközépiskolában, majd a szolnoki főiskolán tanult tovább gépészmérnöknek. Makón és Békéscsabán autóiparban dolgozott, végül a Wienerbergerben helyezkedett el gyártástámogató mérnökként. Péternek az a dolga, hogy elérje, minél kevesebb selejt készüljön, ezzel is csökkentve a veszteséget.

Ugyancsak ifjú titán Forró Szilvia műszaki koordinátor, aki a békéscsabai Andrássy gimnázium után a Szent István Egyetemen lett élelmiszermérnök, majd a Műszaki Egyetemen végzett. Eleinte csak diákmunkára jelentkezett a céghez, de annyira megtetszett neki a közeg, hogy maradt.

Közben a gyártással ismerkednek a táborozók: mint kiderült, a megformázott agyag a 227 méter hosszú csatornaszállítóba kerül, ahol a meleg levegő hatására 19 óra alatt kiszáradnak a nedves cserepek, majd következik az agyag festése.

– Régebben más anyaggal színeztük a cserepet, így történhetett meg, hogy évtizedek múlva lepattogzott. Ez ma már lehetetlen, hiszen az engób agyag alapanyagú, így a szín beszivárog magába az agyagba. Nagyon magas a kopásállósága is – mutatja Matvon Judit egy éppen készülő terakotta színű cserepen.

A színezést újabb 19-21 órás művelet, az égetés követi Európa egyik legmodernebb cserépégető berendezésében. Itt a termékek úgynevezett H kazettában fekszenek. Mint megtudjuk, ennek az a lényege, hogy miután nem érnek egymáshoz a cserepek, nem is tudnak sérülni-vetemedni és az 1090 fokos égetési hőmérsékletnél tökéletesen egyenesek lesznek.

Ezután minőség-ellenőrzés történik: lézersugárral kiderül, hogy valóban egyenes-e az egyenes. De nemcsak a forma számít, a hang is. Egy szakembernek ugyanis az a dolga, hogy egy teljes műszakon keresztül kis kalapáccsal üsse meg az összes cserepet és ha nem cseng elég szépen a hangja, már megy is a selejtbe, zúzalékként adják majd el. Az utolsó lépés a csomagolás, majd a cserepek lefóliázva az udvaron pihennek elszállításig.

Októberig minden termékük el van adva

Mint kiderült, egy extra minőségellenőrzés is vár a cserepekre. Negyedévente a találomra kiválasztott darabokat laborba viszik, ahol megnézik, ellenállnak-e az extrém időjárási körülményeknek is. A gyár történetéből pedig megtudtuk: legutóbb 2016-ban álltak le kényszerűen, akkor annyi kész terméket tároltak az udvaron, hogy nem tudtak volna újabb adagot parkoltatni. Most viszont októberig minden egyes, még le sem gyártott termék el van adva, ezek nagyobb részét Romániába exportálják.