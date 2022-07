Nagyon-nagyon szép helyeket ismerhettünk meg az itt eltöltött napok alatt, nagyon jó a tábor, és még kényelmesen is lehetett aludni, Dánfokon kiválóan építették fel ehhez a különleges sátrakat – mondta el hírportálunknak Kucsera Orsolya, aki most volt ötödikes a Váci Piarista Gimnáziumban. Hasonlóan vélekedett az ősztől szintén a hatodik osztályt kezdő Szűcs Leila is, aki elárulta, kifejezetten tetszettek neki a nevezetességek, és ugyancsak elnyerte a tetszését, hogy folyamatosan a víz közelében jártak, és strandolhattak is. A lányok külön szóltak arról, hogy a program nagyszerűen szolgálta a csapatépítést, a vízitúrázás pedig igazán közel áll hozzájuk.

Szabó Pál Tibor, a váci Piarista Gimnázium pedagógusa, a gyerekek kísérő tanárjaként vett részt a táborban, felesége a diákok osztályfőnöke.

– Ezzel az osztállyal még soha nem voltunk erre. Mi magunk is egyszer-kétszer jártunk ezen a tájon, de rögtön megfogott annak a szépsége. Ezért is választottuk a Körösök-vidékét – fogalmazott múlt pénteken, Békés-Dánfokon, mielőtt Köröstarcsára indultak volna a folyón.

Múlt szerdán érkeztek Békéscsabára, ahonnan Békésre mentek át.

– A programok beváltották az előzetes reményeinket, a környezet nagyon megragadta a gyerekeket, akik el is mondták, hogy milyen jól érzik magukat – folytatta a gondolatot. A váci csapattal egyébként huszonhatan érkeztek a megyébe, közülük huszonkét kisdiák. A megyében eltöltött napok alatt jártak egyebek mellett kerékpárral Szanazugban, a Fehér- és a Fekete-Körös összefolyásánál, a Gyulai Várfürdőben, a következő napokban pedig Békésről előbb Köröstarcsára, azt követően Gyomaendrődre, végül Szarvasra eveztek, ahol szintén biciklis túrát tettek.