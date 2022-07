– A feladatok megoldása során a Jantyik-kápolnától a Hidasháti gazdaságig több mint öt kilométert tekertek le, tíz állomáshely és tizenhárom ügyességi feladat várt rájuk. A könyvtárban nyomozniuk, „szókirakózniuk” kellett, aztán jött a mandalakészítés különféle termésekből, majd a türelmet és koncentrációt kívánó magválogatás – sorolta Szegfű Gábor. Hozzátette, a versenyzőknek játékos célbalövésben, tojásegyensúlyozásban is bizonyítaniuk kellett, sőt egyik társukat talicskán is tolhatták. Utasuk kezébe vizesedényt tettek, amiben minél több folyadékot kellett megtartani a célig. A tízpróbázók időre fűzték a madzagot, a kápolnánál pedig hagyományos népi játékokkal „zsonglőrködtek”. A polgármester kiemelte, a gyerekek és a felnőttek is helytálltak, jó hangulatban telt, estébe nyúlt a verseny. A vándorkupa idén a „Pénzügyesekhez” került, a tavalyi győzteseket előzték meg. Az első három helyezett érmet, ajándékcsomagot is kapott, a póló pedig minden résztvevőnek járt.