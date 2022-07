Rózsavölgyi Zoltán állomásvezető elmondta: 2002-ig többnyire Gyuláról, Békéscsabáról vagy Zsadányból érkezett a segítség, így sarkadi mentőállomás 2002-es megnyitása egy jelentős fehér foltot fedett le Békés megye ellátási térképén, növelve az itt élők gyors, biztonságos, szakszerű ellátását.

Jelenleg egy esetkocsi dolgozik a nap 24 órájában – mentőtiszttel, mentőápolóval és mentőgépkocsi-vezetővel –, valamint egy mentőautó – mentőápolóval és mentőgépkocsi-vezetővel – napi tizenkét órában áll készenlétben – írták a város Facebook oldalán.

A sarkadi mentőállomáson húszan látnak el szolgálatot, tavaly 2270 esethez vonultak ki, illetve ennyi feladatot láttak el, a két autó az előző évben több mint 100 ezer kilométert futott. A sarkadi járműpark a fejlesztéseknek köszönhetően igen fiatal, a Mercedes Sprinter esetkocsi négy-, a VW Crafter mentőautó pedig kétéves.

A dél-alföldi szervezet igazgatóhelyettese, dr. Lóczi Gerda hangsúlyozta, mentőnek lenni sok esetben nem munka, hanem hivatás. Életet menteni, a bajbajutottakon segíteni leírhatatlan életérzés, és ez tart sok dolgozót ezen a szép, ugyanakkor nehéz pályán.

Sarkad polgármestere, dr. Mokán István elmondta, hogy annak idején városmenedzserként ő is ott lehetett a kezdeteknél, az alapkőletételnél és az intézmény átadásánál is. Kiemelte: a mentők igazi hősök, akik életüket az embertársaik életének védelmére szentelték. Hatalmas értékként tekintenek a sarkadiak a térség hat településén szolgálatot ellátó szakemberekre, és a közösség megbecsülését jelzi, hogy a kollektíva kiérdemelte a Sarkadért kitüntetést is.

Az ünnepségen emléktárgyat vehettek át azok a mentők, akik 2002 óra, tehát húsz éve dolgoznak a sarkadi mentőállomáson, így jutalmazták Rózsavölgyi Zoltánt, Farkas Istvánt, Kiss Gergőt, Koloh Andrást, Sipos Kornélt és Szamos Zsoltot.