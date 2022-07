Mint megtudtuk, az eseményt számos program színesítette, amiben valamennyi korosztály megtalálta a kedvére való kikapcsolódási lehetőséget. A kisebbeket ugrálóvárral csúszdával és gyereksarokkal várták, valamint a gyerekek, fiatalok interaktív játékokon is részt vehettek ajándékokért. A felnőttek koktélt kóstolhattak, a jó hangulatról pedig egész nap Oszlács Norbert, Dj Oszi gondoskodott.

Kunné Almási Márta kiemelte, a dánfoki üdülőközpont nagy népszerűségnek örvend, több telt házas időszakuk is van a nyár hátralévő részére. Hozzátette, a lakosság és a napi vendégek igényeit is igyekeznek kielégíteni, ezért ebben a szezonban még két alkalommal, július 30-án illetve augusztus 13-án is megrendezik a „Hello Summer” programját, amelyen a mostanihoz hasonló rendezvényekkel és meglepetéssel várják a vendégeket.