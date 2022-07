A Városi Fúvószenekar hangjaira gyűltek össze a szarvasiak és a velük együtt ünneplők szombat délután az Ótemplom téren, a letelepedési emlékkőnél, Szarvason. A jubileumi városnapot a letelepedési szerződés megújításával és aláírásával kezdték, Boronyák Gergely, Nádházy Péter és Mótyán Tibor közreműködésében. Elhangzott, 1718-ban, Gömörből, Nógrádból, Hontból és Zólyomból evangélikus tótok érkeztek Csabára, akik között volt egy Jan Kudela (Kugyela János) nevű jobbágy, aki a Nógrád megyei Lónyabánya nevű faluból szökött el a földesurától.

Harruckern báró felfigyelt rá, és megbízta azzal, hogy szervezze meg a további telepesek jövetelét Szarvasra és környékére. Így indult el a szlovák telepesek hívogatása a Körös-mentére. Kugyela János sikeresen szervezett, és 1722-ben már több család próbált meg új életet kezdeni az akkor lepusztult és lakatlan vidéken.

Az új lakosok pedig háromszáz évvel ezelőtt, július 23-án megállapodást írtak alá, amely a földesúr és a letelepedők közötti viszonyt igyekezett rögzíteni. A szerződésben foglaltak szerint a telepesek szabadon gyakorolhatták evangélikus vallásukat, bizonyos időre mentesültek az úrbéli terhek alól, előre meghatározhatták azt, hogy milyen kötelezettségeket vállalnak az urasággal szemben, építhettek szárazmalmot, halászhattak, működtethettek kocsmát és mészárszéket, valamint templomuk és lakóházaik építéséhez fát kérhettek az uraság erdeiből.

Miután a szarvasi jó viszonyok híre elterjedt a felvidéki jobbágyság körében, egyre többen érkeztek a településre, amely 1723-ban már hivatalos pecséttel rendelkezett. Az 1725. évi népösszeíráskor pedig már 34 népes családot jegyeztek Szarvason – ismertették a letelepedés történetét, ami után fogadalmat tettek és újra aláírták a szerződést.

Hálaadó istentiszteletet tartottak a jubileumon

A letelepedési szerződés ünnepélyes újbóli aláírása után az Evangélikus Ótemplomban folytatódott a város születésnapja. Hálaadó istentiszteletet tartottak, ahol Lázár Zsolt evangélikus esperes többek között az újratelepítés időszakáról beszélt. Arról, hogy milyen kihívásokkal kellett szembesülniük a Szarvasra érkezőknek, majd arról, hogy miféle nehézségekkel kell szembenéznie még ma is a lakosságnak. Utóbbi kitartását is említette, ami az ittmaradást segítette. Szólt még a jelenlévőkhöz az istentisztelet keretében Kiss Imre esperes atya, valamint Zahorecz Pál parókus lelkész is, akik szintén a letelepedéshez fűződő gondolataikat ismertették.

Az istentisztelet után folytatódott a városnapi ünnepség, ahol elhangzott, Szarvas idén újratelepítésének 300., várossá nyilvánításának pedig 56. évfordulóját ünnepli. Megtudtuk, a jelenlegi Szarvas 1722-től számítható, amikor báró Harruckern János György főként felvidéki vármegyékből szlovák jobbágycsaládokkal népesítette be újra az elnéptelenedett vidéket.

Hangsúlyozták, a település pedig az elmúlt 300 évben mindvégig ápolta és ápolja szlovák gyökereit, mind a szlovák nyelv átörökítésében, mind a kultúra ápolásában.

A letelepedésre és az azóta eltelt évszázadokra emlékeztek

Frankó Anna, a szarvasi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, megtiszteltetés számára, hogy maga is köszöntheti az ünneplőket a város jubileumán. Kifejtette, az idei év Szarvas számára igen jelentős, amikor az 1722-es újratelepítésre emlékszik lakossága. Hozzátette, ha visszatérnénk ebbe az évbe, találkozhatnánk többek között Harruckern Jánossal, intézőjével, és az első telepesekkel is, akik egy hosszú út után, a jobb jövő reményében itt találták meg azt a kedvező talajt, amelybe elhelyezték városuk alapjait. Azóta persze számtalan esemény történt a településen, most pedig ők, szlovákok is méltóképpen készültek a jubileumi ünnepségre, hiszen három épületüket is felújították azért, hogy új ruhában köszönthessék a szarvasi szlovákok következő, reményteljes 300 évét a településen.

Babák Mihály polgármester ünnepi beszédében elhangzott, városuk ma ünnepli születésnapját, ám mégsem pontosan 300 évvel ezelőtt „született”. A történelemben ugyanis már jóval korábban gyökeredzik léte, az újratelepítés viszont csak 1722-ben valósult meg, amióta folyamatosan lakott a terület.

Részletezte, azt, hogy mi mindent ért el a település az elmúlt 300 évben, nehéz leltározni és összefoglalni. A legfontosabb azonban, hogy ezeket a sikereket és eredményeket az itt élők átadják gyermekeiknek, és mélyítsék el bennük a város szeretetét. Kifejtette, a sikerek mellett azonban számos nehézség is érte a szarvasiakat az utóbbi évszázadokban.

Hangsúlyozta, hálával tartoznak elődeiknek és Istennek örökségükért és életükért. Hiszen a letelepedők házat, hazát, templomot, iskolát, közösséget és jövőt építettek, amiben Isten vezette őket. Mert minden talpalatnyi föld, ami Szarvason létezik, az ő életüket, vérüket, vágyaikat, törődéseiket, munkájukat, hitüket, bizakodásukat és szeretetüket tükrözi. Kiemelte, azért különösen fontos ez a hálaadás, mert aki nem tudja méltatni az elődöket, az nem érdemli a jelenét és a jövőjét sem. Az első, amit a letelepedők építettek a templom volt, hiszen a szarvasiak mondhatni lételeme volt már akkor is a hit, a remény és a szeretet.

Hárman érdemeltek Szarvas Városért díjat

Az ünnepi beszédek után a kitüntetések átadása következett, azok közül is elsőként a Szarvas Városért díjak kiosztása. Ebből az elismerésből évente három adományozható, amit a jubileumi városnap apropóján ki is használtak a városvezetők. Szarvas Városért díjat idén Lázár Zsolt evangélikus esperes, dr. Takács Árpád megyei kormánymegbízott és Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója kapott.

Lázár Zsoltról elmondták, 1998-ban érkezett Szarvasra, azóta látja el az ótemplomi gyülekezet szolgálatát, 2002-től pedig az Ótemplomi Szeretetszolgálat igazgatója. Feladatait teljes odaadással látja el, észreveszi, ha valaki segítségre szorul, szociális érzékenysége páratlan.

Az oktatás területén is kiemelkedően dolgozik, hiszen nevéhez fűződik Szarvason az evangélikus oktatás elindítása. Városszerte elismert személyiség, akire a település vezetői is nagyban támaszkodnak, a helyi Szociális Bizottság elnökeként.

Dr. Takács Árpádról kifejtették, eddigi életpályájának jelentős részében közvetlen kapcsolatban állt Békés megyével, benne Szarvas városával is. Személyében olyan embert ismerhetett meg a település lakossága, akiben bizalma töretlenül megmaradhatott. A koronavírus-járvány eddig lezajlott hullámai során a város polgárai olyan előnyhöz juthattak intézkedései mentén, mint a helyi oltópont felállítása és folyamatos működtetése. Komoly erőfeszítéseket tett nagy jelentőségű műemlék épületeink felújítása érdekében, de általánosságban is elmondható róla: minden érdekli, ami Szarvassal, a város boldogulásával kapcsolatos, mindenkor készen áll a hatékony segítségnyújtásra.

Závogyán Magdolnáról megtudtuk, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatójaként is kiemelt figyelmet fordított a szarvasi kulturális élet eseményeire, gondosan ügyelt arra, hogy városunk előkelő helyet foglalhasson el az intézet szakmai programjainak helyszínei sorában.

Továbbá helyettes államtitkárként, felelős kormányzati munkája során sem szakadt el Szarvastól, az itteni programokat pedig nemcsak anyagi támogatással segítette, de ahogyan ideje azt engedte, személyes jelenlétével is erősítette a nemzeti kulturális életben való töretlen jelenlétünket. Kiváló kapcsolatot tart fenn a mindenkori városvezetéssel, gondoskodását a mindennapok során számtalanszor tapasztalhatták.

A kitüntetések átadása után az ünneplők koszorúztak a Letelepedési Emlékkőnél, majd együtt koccintottak az Ótemplom téren.

Kiállítást nyitottak és könyvet mutattak be

A jubileumi városnapi programsorozat része volt a Szarvas 300 kiállítás megnyitója és a Szarvasi Családnevek című könyv bemutatója is, amely eseményeknek a Tessedik Sámuel Múzeum adott otthont. Itt Babák Mihály és Roszik Zoltán múzeumigazgató köszöntötte a jelenlévőket. Roszik Zoltántól megtudtuk, Szarvas újratelepítésének 300. évfordulójára készült tárlaton nem csupán a település elmúlt három évszázadát mutatják be, hiszen ezen a vidéken már jóval korábban is éltek emberek, ami egy jóval tágabb részt ölel fel. Szarvas története ugyanis már jóval az Árpád kor előtt elkezdődött, amióta sokféle népcsoport élt itt. Az ő történetüket is bemutatja a kiállítás, valamint az 1722 óta számított 300 év pillanatait. Hiszen ez a két időszak együtt adja meg azt a történetet, amit az itt élők magukénak mondhatnak.

A Szarvasi Családnevek kötet szerzői Ján Chlebnicky, Jaromir Krisko, Kutas Ferenc és Mótyán Tibor voltak. Utóbbiak egy olyan, kétnyelvű publikációt állítottak össze, amely egyaránt szól a település szlovák és magyar nyelvű közösségéhez, a tudományos élet művelőihez, valamint mindazokhoz, akik érdeklődnek szlovák származásuk és a város történelme iránt.

Egerből is érkeztek vendégek Szarvas születésnapjára

A Kertbarát Kör Egyesület Eger 28 tagja is együtt ünnepelt szombaton a szarvasiakkal. Gazdasági vezetőjüktől, Bernát Józseftől megtudtuk, a Szarvasi Kertbarát Egyesület meghívására érkeztek a jubileumi városnapra. Koszorúztak is az ünnepségen. Három napot töltenek a településen. Elárulta, nagyon jól érzik magukat a településen, amelynek néhány látványosságát, például az arborétumot és a Szlovák Tájházat már bejárták.

Az esti programok Szarvas Város Napján a Városi Fúvószenekar ünnepi koncertjével indultak a Zenepavilonnál, amit Az Akácember című musical bemutatója követett a Vízi Színházban. A darab Tessedik Sámuel emlékére született, életének és munkásságának pillanatait mutatja be. A musical után pedig tűzijáték, Első Emelet Koncert, valamint hajnalig tartó utcabál várta az ünneplőket.