Kajlik Péter hangsúlyozta, igyekeztek olyan menüt összeállítani, amely az erdélyi gasztronómia legismertebb ínyencségeit vonultatta fel: – Úgy érzem, hogy ezzel egyesületünk céljait méltó módon képviseltük, ápoltuk hagyományainkat, azt, hogy gyökereinktől soha nem szakadunk el, őrizzük erdélyi értékeinket – fogalmazott. Kérdésünkre elárulta, hogy aki járt már velük Erdélyben, azt megfogta az ottani vendéglátás, a különleges természeti környezet és a kulináris élmények, így szeretnének oda visszatérni.

Ezen a héten Mezőberényben edzőtáborozott a Székelyudvarhelyi FC gyermek csapata. Szin Ferenc, az U11-es csapat edzője elmondta, mind szakmailag, mind emberileg, a vendéglátás terén remek élményekkel gazdagodtak, az Erdélyi Ízek Napja pedig szintén kiváló program volt számukra. Péter József elárulta, 1989-90 óta ápolják a szakmai és baráti kapcsolatokat Kajlik Péterrel, illetve Mezőberénnyel.

– Mindig nagyon jól telnek az itt töltött napok, külön köszönet Siklósi István polgármesternek és Öreg Istvánnak, a Mezőberényi Általános Iskola intézményvezetőjének, akik nagyon sokat tettek, hogy a gyerekek jól érezzék itt magukat – fogalmazott.

Hívatlanul érkezett a „forgószél”

Kajlik Péter elmondta, nagy öröm számára, hogy Mezőberény mellett más településekről is ellátogattak a rendezvényre, külön szólt arról, hogy Varga Sándor, Békés díszpolgára is részt vett a programon. Kitért arra is, hogy új tagokat is felvettek a közelmúltban az Erdélyi Körbe, akik méltóképpen képviselik mind a fiatalokat, mind az egyesület célkitűzéseit.

A programot szombaton délután egy váratlan és óriási szélvihar rekesztette be, szerencsére senki nem sérült meg, jövőre újra megtartják az eseményt.