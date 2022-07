A gazdaságfejlesztési zónák 2022-ben a területfejlesztési miniszter hatáskörébe kerültek, külön miniszter koordinálja a fejlesztéseket, így változnak a kormánybiztosok eszközei és lehetőségei is.

– A kormánybiztosság továbbra sem ügynökség, nem bírál el pályázatokat, nem kínál pályázati konstrukciókat, hanem összeköti a területfejlesztési minisztériumot a településekkel, járásokkal és választókerületekkel – emelte ki a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Bányai Gábor elmondta, a Zóna feladata az, hogy segítse és felgyorsítsa a helyi célok megvalósulását.

Ehhez fontos adalék, hogy az ország öt kormánybiztosa közösen fogalmazta meg azt az igényt, hogy a feladatuk ellátásához kiemelt forrást kapjanak, amellyel a megyék és települések terveinek előkészítését támogathatják.

– Ezt az igényt a miniszter hamarosan a kormány elé terjeszti, és remélhetőleg pozitív elbírálásban részesül – hangsúlyozta Bányai Gábor.

– Ezzel megteremthetjük az alapot, amellyel a tervek elkészülhetnek, és amikor az uniós források végre elérhetők lesznek, minél gyorsabban elindulhassanak a településfejlesztési, területfejlesztési és gazdaságfejlesztési programok itt, Békés megyében is. A polgármesterekkel való személyes találkozó is éppen emiatt volt lényeges, hiszen az elmúlt két évben, az általuk már megjelölt terveket és projekteket frissíteni kell, újra kell rangsorolni az elképzeléseket, és ki kell jelölni azokat a fejlesztéseket, amelyek már tervvel rendelkeznek, és így a jövő év második felétől akár el is indulhatnak.

Bányai Gábor elmondta, rendkívül sokat jelentett a térség országgyűlési képviselőinek jelenléte, hiszen ők járultak hozzá a találkozók létrejöttéhez. A rendezvények kapcsán külön köszönetét fejezte ki dr. Kovács József, Herczeg Tamás és Dankó Béla országgyűlési képviselőknek, valamint Erdős Norbertnek, aki nemcsak országgyűlési képviselői minőségében, hanem területfejlesztési miniszteri biztosként is támogatta a rendezvényeket.

A kormánybiztos sikeresnek ítélte a találkozókat, hiszen olyan konkrét és kiemelt fejlesztési tervekről is beszélhettek, amelyek a települések életére, valamint az egész régió gazdaságára is hatással lehetnek. Eredményesnek ítélte annak a közös munkának a megkezdését, amely eredményeként az álmokból – remélhetőleg a közeljövőben – végre valóság lehet.