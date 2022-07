Június utolsó hetétől a kórházi oltópontokon már csak péntekenként vannak oltási napok, 14 és 19 óra között. Az oltásra időpontfoglalással és anélkül is lehet érkezni.

A szakemberek felhívták rá a figyelmet, hogy a vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A megerősítő oltás felvétele továbbra is ajánlott annak, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.