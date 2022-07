Fákat ültetett a Városüzemeltetési Zrt. a Tó utcán, még a tavasszal. A teniszklub melletti parkos részt kitakarították, a talajt elegyengették, megoldották a csapadékvíz-elvezetést. Az utóbbi időszak forróságában ez a terület sem látott csapadékot. A frissen ültetett fák pedig szomjaznak. A teniszezők, edzők úgy döntöttek, segítenek, átvállalják a növények rendszeres öntözését.

– Gömbkőriseket ültettünk kora tavasszal. Itt van a ballagók fasora is, tíz darab oszlopos díszkörtefa. Kollégáink ezeket a fákat, de a többi facsemetét is a városban igyekeznek rendszeresen és bőségesen öntözni. El kell jutniuk sok helyre. A közterületek locsolása is a feladatunk, ezért minden segítség nagyon jól jön most – fogalmazott Benkő Ferenc. A Városüzemeltetési Zrt. vezérigazgatója hozzátette, a Tó utcai teniszklub csapatával együttműködve öntözik a fákat mindaddig, amíg a hőség miatt szükséges.

– Facsemeték vannak többek között a Barátság, az Ady utcán, a Szőlő körúton. Figyelünk rájuk és locsoljuk valamennyit, de ismétlem: jól jön a segítség. Ezért azt kérjük a lakosoktól, ha tehetik, idejük, erejük engedi, akkor segítsenek nekünk menteni a növényeket és öntözzék a lakókörnyezetük közelében található fákat. Már egy-két vödörnyi víz is sokat számít és nagyban növeli az esélyét annak, hogy a fák életben maradjanak. Köszönjük a teniszklub tagjainak a segítséget és mindenki másnak is, aki csatlakozik hozzánk ebben a csapadékmentes időszakban – tette hozzá a vezérigazgató.