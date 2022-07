– Hét év telt el a legutóbbi békéscsabai koncert óta. Azóta sokminden történt, például június 20-án a legújabb albuma is bearanyozódott, ami azt jelenti, hogy zsinórban 19 aranylemezt tudhat maga mögött. Mire számíthat a közönség szombaton este?

– Egy kétórás koncerttel készülök a békéscsabaiaknak, ami egy speciális, egyszeri és megismételhetetlen dalcsomagot fog tartalmazni. A 25 évvel ezelőtti indulásom repertoárjától kezdve az idén megjelent 20. lemezem zenei tartalmát fogja átívelni. Szerettem volna egy olyan anyagot összeállítani, ami tartalmilag és érzelmileg is méltó módon mutatja be a zenei karrieremet. Nagyon sok inger, érzés, hatás talált meg az évek alatt. 2005 óta saját magam írom a dalaimat, ebből a szempontból az utóbbi 17 évben született zenéim még személyesebbek és ezeknek is jelentős része fel fog csendülni a koncerten.

Balázs Pali egykori fellépőruháját legújabb műsorában is magára öltötte

– Három évvel ezelőtt egy zenei megújuláson ment keresztül. Miből fog többet kapni a közönség: a régi, vagy inkább az új Balázs Paliból?

– A zenei továbblépés a teljes koncertet jellemzi fogja végig, mert a korábbi népszerű dalok is új köntösbe bújnak. Hangszerelésben egy nagyon egységes összeállítást fog hallani a közönség.

– Milyen érzés visszatérni oda, ahol minden elkezdődött?

–Egy speciális és semmihez sem hasonlítható találkozó minden alkalom, amikor Békéscsabán adok koncertet. Amikor elindultam az úton 1997. február 7-én, nem hittem volna, hogy egy ilyen csodás két és fél évtizedet meg tudok élni a színpadon, hiszen minden vidéki előadónak nagy kihívás, nem csak az, hogy eljusson valahová a karrierje során, hanem az is, hogy meg is maradjon a zenei piacon.

Nagy utat tett meg az énekes Telekgerendásról az országos ismertségig

Forrás: Migleci Tanja

– Egy szomorú haláleset miatt hazalátogatott tavaly, ugyanis egykori zenésztársa, Berki Csaba elhunyt. A tiszteletére írt egy dalt, melynek videóklipjét Békéscsabán forgatták. Ez a friss seb nem fogja rányomni a bélyegét a koncertre?

–Sajnos barátom, Berki Csabi halálát is különböző érzelmi síkon kell megélnem és azt eldöntöttem, hogy elő fogom adni a Békés megyeieknek a neki írt dalomat. Azt, hogy érzelmileg hogyan fogom elrendezni ezt magamban, azt még nem tudom, remélem lesz erőm elénekelni, ehhez a Jóisten segedelmét fogom kérni, mert úgy érzem, hogy Csabi barátomért ez a legkevesebb, amit meg kell tennem.

– Úgy tudom, hogy nem először lép fel a Fiume Hotel előtti téren. Az első hivatalos koncertje előtt már volt egy sikeres előadása a Szent István téren.

– Igen, az első koncertemet megelőzően, 1996. május 1-én, délután 4 órakor a Fiume Hotel mellett, a falnál egy 10 centis kis dobogón két zenész barátommal tartottunk egy kazettabemutatót, amit hatszáz ember hallgatott meg. A színpad néhány méterre lesz felállítva attól a helytől. Még arra is emlékszem, hogy az első szám, amit előadtunk az Egy szál harangvirág című dal volt.

A régi slágerekkel és a legújabb dalaival is várja a közönséget Balázs Pali július 9-én

Forrás: Migleci Tanja

– Bár gyerekkorától kezdve tudta, hogy zenész lesz, hiszen már tizenévesen iskolatársaival Telekgerendáson volt saját együttese Refrekció néven, mégis voltak olyan időszakok, amikor úgy érezte, hogy megakadt a karrierje...

– Hogyha az első sikerek nem lettek volna, ha a békéscsabai, majd azt követően aBékés megyei közönség engem nem olyan szeretetben részesített volna, amilyenben azt tette, akkor valószínű a zenei karrierem nem élhette volna meg ezt a 25 évet. Erőt, önbizalmat, hitet és elszántságot kaptam a kezdeti időszakban. 1998-ban, amikor nem tudtunk kilépni a megyéből és nem volt mibe kapaszkodni, akkor a helyiek szeretete segített abban, hogy ne adjam fel az álmaim.

– Mire számít és mit vár a szombat estétől?

– Remélem, és nagyon bízom benne, hogy sokan el fognak jönni, azok közül is, akikkel még a kezdetekben együtt buliztunk. Én egy nagyon kellemes, baráti és jó energiákkal teli koncertre számítok, a zenekarral nagyon készülünk a szombati koncertre.

Balázs Pali 2022. március 8-án megjelent albumának népszerű slágerét IDE KATTINTVA tudja meghallgatni.