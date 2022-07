Csütörtök délután újabb csőtörés történt a regionális vízellátó vezetéken, Sarkad és Sarkadkeresztúr között. A helyreállítás ideje alatt Sarkadkeresztúron, Zsadányban és Mezőgyánban vízhiány fordul, fordulhat elő – közölték csütörtökön az Alföldvíz Zrt. Facebook oldalán, hozzátéve, lajtos kocsikat küldenek a településekre. Miután észlelték a problémát, azonnal hozzáláttak a hiba elhárításához, és később azt írták, hogy 23 órakor helyreállt a szolgáltatás.

– Időben, 18 óra után hívtak az Alföldvíz Zrt. szakemberei, hogy csőtörés van Sarkad és Sarkadkeresztúr között, és hogy még nagyjából egy óráig lesz víz, ameddig a víztorony ki nem ürül, és hogy a helyreállítás három-négy órát vesz majd igénybe – mondta Bakucz Péter, Sarkadkeresztúr polgármestere.

A város vezetője hozzátette, hogy 19 óra 30 perc körül már arról számoltak be neki a helyiek, hogy valóban elment a szolgáltatás. Kiemelte: a közösségi portálon keresztül értesítették a sarkadkeresztúriakat, akik így felkészülhettek a valóban három-négy órára, 23 óráig tartó vízhiányra, illetve a szolgáltató lajtos kocsival biztosított ivóvizet a községházánál.

Hozzátette, hogy egy hete, amikor Doboz és Sarkadkeresztúr között volt probléma, hosszabb ideig maradtak vezetékes ivóvíz nélkül a helyiek. Ugyanakkor Sarkadkeresztúr belterületi részén és Kisnyéken is van ártézi kút, így igazából csak Varsányhelyen volt szükség arra, hogy az önkormányzat ásványvizet biztosítson.

– Most nem érte váratlanul a mezőgyániakat és a nagygyantéiakat sem a vízhiány, kellő időben tájékoztattak a szolgáltató munkatársai, és a közösségi portálon keresztül mi is értesítettük a helyieket, arra kérve őket, hogy osszák a hírt – mondta Dani Attila, Mezőgyán polgármestere. A rendszerben lévő víz még egy órán át kitartott, és éjfél után folyt újra ivóvíz a csapból. Kiemelte, mind Nagygyantén, mind Mezőgyánban biztosított a szolgáltató lajtos kocsit.

Zsadány polgármestere, Dudás Árpád elmondta, 19 óra előtt értesítették, hogy csőtörést javítanak Sarkad és Sarkadkeresztúr között az Alföldvíz Zrt. munkatársai, egy óra múlva valóban el is ment, éjfél körül azonban helyreállt a szolgáltatás. Hozzátette, hogy bár vittek lajtos kocsit a településre is, az ellátás nem jelentett gondot, mivel sokan egyébként is az artézi kutak vizét fogyasztják.

– Hatalmas a szárazság, a környező területekhez képest 4 méter mély és 1,6 hektáros Pap-tava kiszáradt, a Holt-Sebes-Körösben sincs víz, elszivárgott a víz Zsadány alól.

– Három-négy méter mélyen is gond van, az 1-1,2 méter mélyen lévő eternit csövek pedig nem bírják ezt a zsugorodást, elpattannak – fogalmazott. Hozzátette, Zsadány belterületén is volt az elmúlt időben két csőtörés.

Véget ért a munka Doboz és Sarkad között

Egy hete, szombaton délután Doboz és Sarkad között volt csőtörés a regionális vízellátó vezetéken. Akkor Sarkadon, Sarkadkeresztúron, Zsadányban, Mezőgyánban, Méhkeréken és Kötegyánban tapasztaltak nyomáscsökkenést és időszakos vízhiányt a helyiek. Az Alföldvíz Zrt. Facebook oldalán azt közölték, hogy szombaton 22 óra körül állt helyre a szolgáltatás a településeken, és bár lokálisan nyomáscsökkenés előfordulhatott még, minden háztartásban volt víz.

A hiba végleges kijavítására napokon át készültek. A munka előzetes megszervezése mellett meg kellett várniuk, hogy az időjárás is kedvezőre forduljon.

Csütörtökön volt egy kis lehűlés, így minden körülmény adottá vált ahhoz, hogy elkezdődjön a gyors és hatékony munka. A Facebook oldalon azt közölték, hogy csütörtökön délelőtt hozzá is kezdtek a hiba végleges elhárításához, és kora délután be is fejeződött a Doboz és Sarkad közötti csőtörés végleges, szakszerű kijavítása.

