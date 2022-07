– Hogyan lesz valaki finnországi nagykövet?

– Diplomáciai szolgálatot először 2011-2015 között teljesítettem, amikor Magyarország Helsinki nagykövetsége első beosztottjaként dolgoztam a finn fővárosban. Rá három évre neveztek ki nagykövetnek Finnországba, ahol Szalay-Bobrovniczky Vincét váltottam. A nagykövet megbízólevelét a küldő ország államfője állítja ki, aki arra bízza meg a nagykövetet, hogy képviselje őt a fogadó országban. Én 2018 októberében gyorsított eljárásban kerültem a finn nagykövetségre, mivel az előző nagykövet váratlanul hazakérte magát. Átlagosan két hónapot kell várni a megbízólevélre, ám a magyar miniszterelnök finnországi látogatása miatt ez az esetemben kevesebb mint tíz nap volt. Október 16-án kerültem Helsinkibe, és október 25-én már átadhattam megbízólevelemet a finn köztársasági elnöknek.

– Hogyan zajlik a megbízólevél átadása?

– Ez egy rendkívül protokolláris esemény, a ceremónia előtt egy négy oldalas leírást kaptam. Ebben pontosan meg volt adva, mit kell csinálni, hova kell állni, merre kell menni, milyen testtartást, öltözetet követel az elnöki palotában tartott esemény. A megbízólevél átadását követően pedig a nagykövetek lehetőséget kaptak arra, hogy beszélgessenek húsz percet a finn köztársasági elnökkel.

– Mennyire játszik fontos szerepet a protokoll a diplomáciai kommunikációban?

– A protokoll nem üres formaság, hanem a diplomaták saját nyelve, amit el kell sajátítania, beszélnie kell egy diplomatának. Akár a gesztusaikkal, a hanghordozásukkal is tudnak üzenni egymásnak azok, akik a protokoll nyelvét beszélik. És ha bizonyos esetekben eltérnek ettől, az is egy hangsúlyos üzenet lehet a diplomáciában. Ha többet tesznek, mint amit a protokoll elvár, az jó benyomást kelthet, de ha kevesebbet, az egy negatív üzenet lehet. Például az, hogy 20 helyett én 25 percet beszéltem az anyanyelvén a finn köztársasági elnökkel, az egy pozitív gesztus volt. Illetve íratlan protokoll az is, hogy ha nagykövetként vendéget fogadunk, illik ajándékot adnunk, de ez nem lehet túl nagy érték. Például amikor az egyik zöldpárti államtitkár eljött hozzám, egy papírból készült tollat ajándékoztam neki, ami bár apróság, mégis nagyra értékelte a finn politikus.

– Milyen feladatok lát el ma egy nagykövet?

– Egy nagykövet ma már leginkább irodai munkát végez. Digitalizálódik a világ, vannak „laptop diplomatáink”, akiknek nincs is irodája, több ország tartozik hozzá, ahová ha elutazik, viszi magával a gépét és az iratait. Ma már notebookon keresztül is lehet titkosított adatforgalmat bonyolítani. Ugyanakkor szigorú rendszer van arra, hogy a minősített adatokat hogyan kell védeni. Viszont szigorúan titkos információ nagyon ritkán keletkezik, nekem például abban a három évben, amíg finn nagykövet voltam, nem keletkezett ilyen adat. Csupán egyéb minősített adat keletkezett, de az sem volt jellemző. Ez is azt bizonyítja, hogy mennyire erős ma is a finn-magyar barátság.

A humor is része a diplomaták eszköztárának

Dr. Urkuti György szerint egy diplomatának az is a feladata, hogy az éles helyzeteket, ha lehet, akkor humorral feloldja. Erre példaként említette Mikko Kärnä parlamenti képviselővel való találkozását.

– Történt ugyanis, hogy Mikko Kärnä, Finnország legészakibb parlamenti képviselője egy alkalommal hozzászólt egy finn újságcikkhez, amiben Magyarországot nem éppen a legjobb színben tüntette fel. Ezt olvasva meghívtam magamhoz a magyar nagyköveti rezidenciára. És mivel láttam, hogy a twitteren úgy nevezi magát, hogy észak királya, úgy döntöttem, megkeresem hazánk legészakibb településének polgármesterét, hogy mint Magyarország északi királya írjon egy levelet neki. Mondanom sem kell, nagyon megleptem a Hidvégardóból érkező lepecsételt írással a finn képviselőt, aki nagyon örült és jót nevetett a figyelmes, de humoros ajándéknak – osztotta meg velünk ezt a kedves történetet hazánk korábbi finnországi nagykövete.