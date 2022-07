A Kálvária mögötti több mint 20 hektáros önkormányzati földterület egyik felén korábbi telepítésű, már befejezettnek tekinthető erdő található, a másik, 9,84 hektáros részen, tavaly ősszel kezdték el az őshonos elegyfajokkal gazdagított tölgyerdő telepítését. Az ennek a területnek a természetes vízfolyáshoz közelebb eső felén már látszanak az apró tölgyfa csemeték, de a szárazabb részen is elindult a hajtások fejlődése.

Ahogy azt a polgármester a munkálatokat vezető Puskás Lajostól megtudta és erről be is számolt, ha nem megfelelőek a körülmények, a makkok akár éveket is eltölthetnek a talajban, mielőtt hajtásokat bontanának. Az őshonos elegyfajokat már csemeteként ültették el, ezért jóval nagyobbak. Ezek a növények is megfelelő állapotban vannak a szárazsághoz képest, és szerencsére a vadak sem tettek kárt bennük télen.

– Az egykori szennyvíztelep 3,53 hektáros területén szintén tavaly ősszel kezdtük el az erdősítést – fogalmazott a polgármester. – Itt csereerdőt telepítettünk a Déli Ipari Park fejlesztése során termelésből kivont erdőterület pótlására. A cserjést még tavaly nyáron kiirtották, utána megtörtént a tereprendezés, majd ősszel elvetették a makkot, és kerítést telepítettek a vadkár megelőzésére.

Dr. Görgényi Ernő kiemelte, ezen az érintett földterületen kedvezőbbek az adottságok, jobb a vízellátás, így szépen fejlődnek a tölgycsemeték.