Mint a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatásából megtudtuk, Czira Balázs, tizenkét évesen szétszedte a bátyja hifijét.

– A baj csak az, hogy akkor még nem tudta összerakni. Ma egy ilyen feladat ujjgyakorlat lenne számára, sőt ennél sokkal komolyabb feladatok sem jelentenének kihívást – mondta.

A WorldSkills verseny viszont valódi megmérettetés, amelyen hazánkat Czira Balázs és Gavlik Ádám képviseli. Az Ipar 4.0 a termelési folyamatok olyan szervezését írja le, ahol az eszközök önállóan kommunikálnak egymással – fogalmazott közleményében a kamara. A jövő egy olyan „okosgyárát” ígéri, amelyben a számítógép-vezérelt rendszerek nyomon követik a fizikai folyamatokat, létrehozzák a fizikai valóság virtuális mását és decentralizált döntéseket hoznak önszervező mechanizmusok alapján.

A WorldSkills verseny utolsó fordulóját eredetileg Sanghajban rendezték volna, de a vírus miatt Kína visszaadta a rendezési jogot. Így minden szakma versenyét más országokban tartják. A békési Czira Balázsékét Németországban, Stuttgartban. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum egykori tanulója rengeteget köszönhet a középiskolájának.

– Mint sokan mások, eredetileg én is azért mentem a gépészetibe, hogy játékokat programozzak. Szerencsére ennél jóval többet tanultam meg. Ez kell ehhez a versenyhez is. Pillanatnyilag a teljes napomat a készülés tölti ki. A rokonszakma, a mechatronika már elég kitaposott utakon jár, de mi új területeket fedezünk fel. Szerencsére a Festo Kft. és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden támogatást megad ehhez – mondta Czira Balázs.

Bár az IT szakma, a robotika és a mesterséges intelligenciafejlesztés külföldön is nagyon keresett, Balázs szeretne Magyarországon maradni a családja és a barátai miatt. Határon túl sem egyszerű az élet és itthonról is nagyon jól lehet külföldi cégeknek dolgozni. Ez szakmai kihívásokat és pénzügyi előnyt is nyújthat. De most a fő cél az egyetem, ugyanakkor az irány nem kérdés, hogy mi.