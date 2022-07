– A koncert előtt azt mondta, abban reménykedik, hogy sokan el fognak jönni, és egy kellemes, baráti, jó energiákkal teli koncertet fog adni. Ez a vágya teljesült?

– Minden tekintetben többet kaptam, mint amit vártam. A barátság, a szeretet és a kölcsönös, egymás iránti tisztelet jegyében telt el az este, túlszárnyalt mindent, amire számítottam. Varázslatosra sikeredett az este. Öröm volt azt is látni, hogy fiatalok is jöttek.

Forrás: Migleci Tanja

– Ez egy nagy teszt is volt, hiszen zenei megújulásának is a próbatétele volt az este.

– Én úgy gondolom, hogy az egész koncert egy nagy, zenei egységet képviselt. Meggyőződésem, hogy a jövőben egy újabb generációt is meg fogunk érinteni ezzel a zenével. Olyanokat, akik eddig nem jártak a koncertjeimre. Sok helyről kaptam azt a szakmai visszajelzést, hogy a korábbi dalaimnak is nagyon jót tett az áthangszerelés.

Forrás: Migleci Tanja

– Nem csupán aranylemezzel, hanem aranyéremmel a zsebében érkezett a megyeszékhelyre. A foci továbbra is fontos az életében, jóformán a pályáról lelépve pattant színpadra.

– A Nemzeti Összetartozás Labdarúgó Tornán játszottam pénteken és szombaton. Öt, határon túli magyar közösségnek a csapatai, és a parlamenti válogatott vett részt a sporteseményen. Én az utóbbi csapatot erősítettem, mint belső védő. Eredetileg úgy terveztem, hogy három mérkőzésen egy-egy félidőt fogok játszani, ehelyett végül egyedüliként a csapatban végigjátszottam mind a három mérkőzést. Az utolsó meccset 11-esekkel döntöttük el, de végül megnyertük a párharcot, ráadásul pénteken este a zenekarommal egy félórás műsorral kedveskedtem a résztvevőknek.

– Akkor elmondható, hogy nagyon sűrűre sikeredett ez a hétvége.

– Általában nem szoktam focizni aznap, amikor színpadra lépek, de ez a torna annyira különleges volt, hogy nem hagyhattam ki. Amikor mentünk Békéscsabára, akkor is még annyira a hatása alatt voltam az eseménynek, hogy Szarvas határánál eszméltem fel, hogy hamarosan fellépek, de végül sikerült átállítanom az agyam, és az este további részére koncentrálnom.

Forrás: Migleci Tanja

– Sikerült egy kis időt eltöltenie a szülővárosában?

– Először a helyi tévének adtam egy interjút, utána a városházára mentünk, egy kis pihenő és a zenekari megbeszélés után pedig egyből a színpadra álltam. De idén tervezek ősszel hazalátogatni, amikor találkozom régi barátaimmal.

– A koncert előtt félt, hogy barátja, Berki Csabi emlékére írt dalodat nem tudja majd előadni. Hogyan küzdött meg ezzel a színpadon?

– A próbákon nem tudtam elénekelni a dalt elérzékenyülés nélkül, de a koncert alatt olyan erősnek éreztem magam lelkileg a színpadon, hogy végül sikerült fennakadás nélkül előadnom. Meggyőződésem, hogy Csabi fentről segített, és Ő adott erőt nekem.