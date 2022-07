Dr. Szombati Andrea kitért arra, ne értesítsük a „fél világot” arról, hogy elutazunk, elutaztunk.

– A szabadságunk alatt készült képeket és az élményeinket ráérünk hazaérkezésünk után megosztani – hangsúlyozta a szóvivő. – A közösségi média egyébként is komoly veszélyt jelent manapság. Anyagi helyzetünkről vagy napi rutinunkról egyaránt tudomást szerezhetnek a követőink. Túl sok információ közlésével sebezhetővé tesszük a családunkat.

Ha elutazunk, kérjünk meg egy barátot, egy családtagot, hogy időnként ellenőrizze az otthonunkat! Ürítse ki a postaládánkat, távolítsa el az ajtóra tűzött értesítőket, nyisson ki néhány ablakot, húzza fel a redőnyöket néhány órára. Kisebb az esélye annak, hogy a ház vagy lakás szemet szúr a bűnözőknek, ha mozgás van körülötte, azaz nincsenek egyértelmű jelei annak, hogy a háziak huzamosabb időre elutaztak az ott lakók.

– A mesterfokozatnak a védelemnél a modern technológia számít – emelte ki dr. Szombati Andrea. – Aki szeretné tökélyre fejleszteni a lakása védettségét, annak a távfelügyelethez bekötött riasztó a legjobb barátja. Hasznosak a különféle nyitásérzékelő riasztók, az időzíthető kapcsolók, amelyek a lakók távollétében is felkapcsolják a villanyt vagy bekapcsolják a rádiót. Manapság már a biztonsági kamerák képét akár okostelefonon is lehet követni, a lehetőségek sokfélék.

És hogy mit tehetünk még? A szóvivő elmondta, a betörők elsősorban a készpénzt és az ékszereket keresik. Könnyen megtalálják a lakásban elrejtett értékeket, az idejük azonban szűkös. Ha a falba vagy a padlóhoz rögzített, jó minőségű széfben tartjuk értékeinket, nagyobb az esélye annak, hogy nem tudják elvinni ezeket.

Ha biztonságban szeretnénk tudni értékeinket, nem elég álkamerát és riasztónak látszó villogó ledet szerelnünk– hangsúlyozta Szabó Gyula, a Csaba Talk Kft. ügyvezetője.

– A telepítések során az ügyfeleknél rengetegszer találkozunk azzal, hogy most törtek be hozzájuk vagy a szomszédba, emiatt szeretnének riasztót, kamerarendszert szereltetni. Jobb a bajt megelőzni.

Szabó Gyula: szakembertől kérjünk ajánlatot a riasztórendszer kialakításához /Fotó: Für Henrik/

A szakember kiemelte, egy biztonságtechnikai berendezésnél az a legfontosabb, hogy akkor működjön, amikor szükség van rá. Emiatt is fontos, hogy hozzáértő szerelje be, és rendszeres legyen a karbantartás. Egy komplett riasztórendszer több elemből áll: riasztóközpont, kezelő, hangfényjelző (sziréna), kommunikátor, akkumulátor, nyitás-, mozgás- és üvegtörés-érzékelők, infrasorompók, kezelők.

Héjvédelemnek hívjuk, amikor minden ajtót, ablakot nyitásérzékelőkkel védünk, otthonra elegendő a bejárati ajtóra tenni – ecsetelte Szabó Gyula.

Mozgásérzékelők igény esetén szerelhetők minden helyiségbe, de sok esetben a költséghatékonyság miatt csapdaszerűen helyezzük el ezeket. A riasztóközpont mindig a védett térben helyezkedik el, és ha a betörő azzal kezd, hogy áramtalanítja a házunkat, akkumulátorokkal biztosítjuk ilyenkor is a védelmet.

/Fotó: Für Henrik/

Tehetünk a házunk utcára néző oldalára szirénát, amely adott esetben már elrettenti a betörőt. Ha nem előre megfontoltan hozzánk jön, inkább abba a házba tör be, ahol semmi védelmet nem lát. Vannak, akik a néma riasztást részesítik előnyben, ne tudja az elkövető, hogy belement a csapdánkba. Egyes riasztóknál van részélesítés. Otthon vagyunk éjszaka, alszik a család az emeleten, de mi leriasztjuk a földszintet, a kamrát vagy a garázst. Sokszor előfordul ugyanis, hogy alvás közben pakolnak ki a kamránkból. Egy rendszer kiépítése történhet kábelezéssel egy új ház vagy felújítás esetén, de egy meglévő ingatlannál szeretik az ügyfelek a vezetéknélküli megoldásokat.

– Sokszor az ügyfelek nem riasztót szeretnének, hanem kamerát vagy kamerarendszert – magyarázta a szakember. – Ma már szinte minden rendszer csatlakoztatható internetre, így távoli számítógépről vagy okostelefonról is követhető, hogy mi történik otthonunkban. Hazaértek-e a gyerekek, mit csinál a kutyánk, vagy éppen milyen az idő.

– Mi történjen, ha esemény van? Megszólal a sziréna vagy egy kommunikátort használunk, a saját vagy a családtagok telefonjára sms-t vagy hangüzenetet küldünk, esetleg IP-modul alkalmazással PUSH-üzentet kapunk. Lehet szerződni kivonuló szolgálattal is, mely vállalja, hogy rövid időn belül a helyszínre érkezik, s az egyeztetett módon bemegy vagy biztosítja a helyszínt, értesíti a rendőrséget. Sokszor hallatszik, hogy egy-egy áramkimaradás után valahol szólnak a szirénák, ami azt jelenti, hogy nem voltak meg a karbantartások vagy hibásak az akkuk.

Szabó Gyula hangsúlyozta, mindenkinek azt javasolja, hogy szakembertől kérjen ajánlatot egy rendszer kialakításához, egy felmérés, egy ajánlat nem kerül semmibe. A hivatalos riasztószerelők a rendőrségen regisztráltak, és rendelkeznek biztosítással.

– A kameráknál a felbontás az egyik fontos szempont, régen analóg kamerák voltak, ma már full HD-s vagy jobb felbontásokat használunk, lehetőség szerint IP-kamerákat ajánlunk – mondta Szabó Gyula. – A másik fontos szempont, hogy a kameránk éjszaka miként működik. Sok olyan kamera van, ami éjszaka semmit nem lát, fekete az egész kép, vagy használhatatlan a felvétel, ennek nem sok értelme van.

– A kamerarendszerek központja a rögzítő, amiből vannak 4-8-16 csatornásak, ez azt jelenti, hogy maximum ennyi kamerát lehet rátenni. S a rögzítőben van egy winchester, ide rögzítjük a felvételeket, ebből is különbözőek vannak. Kamerákból többféle típus létezik, vannak dome- és csőkamerák, vannak infrával rendelkezők, amelyek alacsony fényviszonyok között is jó képet készítenek. Vannak olyan egyszerű megoldások is amikor egy kamerában benne található egy SD-kártya, amire rögzít, s egyből rátehető az internetre, s akár a ,,felhőben" is rögzíthetünk.

Ha van internetünk – ez akár mobil internet is lehet – távolról láthatjuk a felvételeket vagy élőképet. Ahol a kamerarendszerünk van, ott nem az internetletöltésünk, hanem a feltöltési sebesség határozza meg a hozzáférés gyorsaságát.

Legkritikusabb pont a főbejárat

Szakértők szerint otthonunk védelmének legkritikusabb pontja a főbejárat, illetve azok az ajtók, amelyeken át közvetlenül be lehet jutni a házba. A legjobb megoldás korszerű biztonsági ajtókat használni vagy megerősíteni a régieket. Ha több, különféle zár fogadja a betörőt, kétszer is meggondolja, nekilásson-e a „munkának”. Aki szeretné felmérni lakása vagy háza biztonságát, az a nyílászárók ellenőrzésével kezdje!