Amikor az ötlet kipattant és megfogalmazódott az ovis szülők részéről, a nem lehetetlen kívánság valóra váltásához azonnal hozzálátott a település polgármestere. Hónapok teltek el azóta, a szándék mellé segítőket talált, a képviselő-testület is meghozta döntéseit, az evangélikus egyház is partnernek bizonyult, a hiányzó forintok összegyűjtésére pedig bálakat, alkalmakat szerveztek a faluban. Mert nem olyan egyszerű ám az iskolateremtők dolga! Erről személyesen, a helyszínen is meggyőződtünk a napokban.

– Hatmillió forintnál járunk, van egymilliós befizetés, és 3–5 ezer forintos is, mi mindennek nagyon örülünk. A közadakozásból befolyt forintokat a felújítás alapanyagaiba visszaforgatjuk. Nagyon komoly felajánlások érkeztek a szakmunkákra is.

– Falubeli kőműves, ács, víz–gáz–villanyszerelők jelentkeztek, akik ingyen dolgoznak a siker érdekében. És jönnek majd az anyukák, ők ebédet főznek a munkásainknak. Most a bontásnál tartunk, árkot ásunk és temetünk be, hordjuk a sittet, jelentkeznek az apukák, kétkezi munkára is nagy szükség van. Mindenki munkavédelmi oktatásban részesült, mindenkinek van önkéntes szerződése. Van műszaki vezetőnk, Kovács Sándor építészmérnök személyében, ő koordinálja a folyamatokat – sorolta a példás összefogás kardoskúti jó gyakorlatát Varga Pál.

Az intézmény épülete körül jól láthatóak a víz-, gázvezetékek kiásott nyomai. Komoly tereprendezésre is szükség lesz még.

A hatalmas, 1100 négyzetméteres épületből 400 négyzetmétert varázsolnak néhány hónap leforgása alatt lakhatóvá, iskolássá. Átalakítják a régi konyhájukat, amiből zsibongó lesz. Mellette, a régi ebédlőből pedig két tantermet választanak le.

A meglévő tantermekbe új világítást szerelnek, a parkettát felcsiszolják, festenek. A nyílászárókat egyelőre csak festik, ha már működő épületté válik az ingatlan, akkor pályázati forrásból kicserélik – ez a terv. Kialakítanak egy régi tanteremből tornaszobát is. Most vizet varázsolnak ebbe az épületrészre, ez pillanatnyilag a legnagyobb feladat.

A bezárt iskola falain még láthatóak a múlt emlékei.

S miközben a bontási munkák nyomain átlépdelünk, a múlt megannyi emléke vonzza a tekintetünket. Vitrinekben porosodó serleg egy haditorna emléke... Odébb a tablók láttán nosztalgiázunk. A régi tanári szobában megállt az idő. Micsoda kincsek sorakoznak ott! A múlt emlékei mind. De kitartanak: a jövőbe vetett hit és remény, no meg a szorgos kezek letörlik róluk a port hamarosan.

A folyosónak ezen a részén megálltunk, s megmutatta Varga Pál: idáig terjed a felújítandó 400 négyzetméter. Tűzfallal leválasztják az épület többi részétől. Az éppen ott önkénteskedő villanyszerelő, Stelbaczki Sándor és a vízvezetékelést végző Gombkötő Lajos egy szívecskével dekorált régi szekrény mellé állt Varga Pállal: valahogy így érzik magukat mindannyian. Jó szívvel, szeretettel, egy fantasztikusan jó ügyet szeretnének szó szerint tető alá hozni.

Mire sétánk végére értünk, az iskola kapujában megjelent Barna László, Kardoskút híres vőfélye, díszpolgára, és azt kérdezte, volna-e számára munka, mert van ideje, segítene. Közben megérkezett egy szállítmány, a víz-és gázszereléshez való csövekkel, szaniterekkel, fűtőtestekkel.

A régi csőrendszert pedig éppen ki- és lebontják, a vastelepre leadják, annak a bevételét visszaforgatják alapanyag-beszerzésre. Nincs megállás. Az udvaron is nagy munka lesz: egy szintén segítő szándékú útépítő cég teszi majd rendbe a területet.

Varga Pál, Gombkötő Lajos, Stelbaczki Sándor a belső bontások egyik helyszínén egyeztetett.

Mint azt a helyszínen még megtudtuk, az iskola ligetes kis parkjába pedig úgy tervezik a kardoskútiak, hogy minden tanévnyitón elültetnek egy fát, emléket állítva az iskolateremtőknek, a diákoknak és tanítóiknak.

Szervezik, tervezik a jövőt, gyűjtik az adományokat

Az a helybéliek terve, hogy az orosházi Székács József Evangélikus Általános Iskola kardoskúti telephelyeként szeretnék az iskolát működtetni 2023 szeptemberétől. A képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett az Orosházi Evangélikus Egyház felé. Kérték, vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogyan lehetne itt iskola. Már az országos zsinat előtt van a téma. Majd elkészül az a gazdasági és szakmai érvekkel alátámasztott anyag, ami az iskola jövőjét megalapozhatja. Januárra a kardoskútiak az iskola épületével is szeretnének elkészülni, hogy az infrastruktúra, a tárgyi feltételek adottak legyenek a pozitív döntés megszületéséhez. Addig is folytatják az adománygyűjtést, nagyon készülnek a falunapjukra, ahol a helyi kreatív kör értékesíti dísztárgyait.

Egy tűzcsap is lehet segítség

Kardoskúton még a milliós értékű tűzcsap is lehet adomány. Az iskola közelében, tűzhatáron belül olyan tűzcsapnak kell lenni, ami 1500 liter/perc kapacitásra képes. Ilyen nem volt 100 méteren belül. A Kossuth utca közepén végül elhelyeztek egy tűzcsapot.

– Ez sem került pénzünkbe. Az Alföldvíz Zrt. ugyanis jelezte, hogy a cégüknek van bérleti díj elmaradása az önkormányzat felé. Ennek egy részét ,,ledolgozták”, felállították a tűzcsapunkat, így mindenki jól járt – mesélte Varga Pál polgármester.