A legjelentősebb táborok azok, amelyeket román nyelvi környezetben sikerült megvalósítaniuk. Negyvenöt diákjukat elvitték a Temesvári Nemzeti Operába, ahol minden idők egyik legsikeresebb musicalje, a Hegedűs a háztetőn elnyerte mindannyiuk tetszését. De jártak Nagyszebenben is.

– A legeredményesebb és legszorgalmasabb diákjaink három mesés napot töltöttek Nagyszebenben és környékén. A kirándulás időpontja egybeesett a Romániában június 1-jén rendezett gyereknappal, így több gyerekprogramon részt is vehettek. A könyvesboltok is felkészültek a gyerekek fogadására, sokan vásároltak kiadványokat, de az iskolai könyvtárunk számára is beszereztünk néhányat, annál is inkább, mivel iskolánkban a 2022-es évet az olvasás évének nyilvánítottuk – emelte ki az intézményvezető.

Nagyszebenben található Kelet-Európa egyik legnagyobb skanzenje, az európai hírű Astra Falumúzeum, a rurális világ megismerésének kivételes jelentőségű centruma. Itt is különböző tevékenységekbe (papírmerítés, nemezelés, fazekasság) kapcsolódhattak be a fiatalok. A battonyaiak a papírmerítést próbálták ki.

– Nagyszeben az együttélés szép példája, ugyanis teljes egyetértésben élnek egymás mellett különböző felekezetek, amelyeknek a templomait, imaházait csodálhattuk meg.

– A város ortodox teológiájának alapítója volt Andrei Șaguna püspök, aki több szállal kötődik a magyarországi románok történelméhez. Jártunk a Szentháromság Ortodox Székesegyházban, ahol Șaguna sírja is található. Ez a kirándulás nem csupán tanulmányi, művelődési és kulturális, hanem hitéleti célt is megvalósított.

Az anyaországgal való ismerkedés következő állomása volt Törcsvár. A tábor szervezésekor kitűzött céljuk volt Brassó és környékének a megismerése. A román népismeretórákon tanultakat most a valóságban tapasztalhatták meg a gyerekek.

Lenyűgözte a fiatalokat a földalatti világ

Úti céljuk volt a Királykő-hegységben (Piatra Craiului) található Törcsvár (Bran) környéke, ahol számos látnivaló várta a battonyai diákokat.

– Meglátogattuk a Tündér-völgyi agyagkastélyt, Brassó városát. Megcsodáltuk Románia leghíresebb kastélyát, Drakula várát, a szinai Peleș kastélyt és a Barcarozsnyói várat is, de nagyon érdekes volt a râșnovi dinó park is. Az Erőd-völgyi barlangban lehetőségünk volt elmerülni a föld alatti lenyűgöző világba. A program része volt a hegyi túra is, amire bőven volt lehetőségünk a hét folyamán.