Miért? Ezek az apró eszközök nem csak utazáskor és úszás közben tudnak a hasznoda lenni, hanem a mindennapok során is. Az egyik legfontosabb munkavédelmi eszközként tartják számon.

Hogyan segítenek?

A hangok és zajok kiszűrésével, tompításával segíthetnek ellazulni, illetve fokozzák a koncentrációt. Ennek köszönhetően hozzájárulnak a megfelelő minőségű alváshoz, valamint a hatékonyabb munkavégzéshez egyaránt. Ezáltal pedig segítik az ideális mentális és fizikai állapot fenntartását a munkahelyen is. Ugyanakkor tanuláskor, vagy motorozás közben, esetleg puskával történő lövéskor is nagy segítségedre lehetnek.

Mennyire csökkentik a zajt?

Vannak olyan füldugók, melyek minden zajt kizárnak, míg néhány csak háttérzajjá tompítja a hangokat. A legtöbb típus védelmi szintje 15-25 decibeles és 10-30 dB-lel csökkentik a hangokat. A lágy zajok nagyjából 20 dB-esek, míg az utcán érő ingerek átlagosan 40 dB hangosak. A 80 dB alatti értékek tekinthetők biztonságosnak. A korábban említett horkolás akár 90 dB-ig is terjedhet, míg a koncertek, nehézgépek és puskalövés hangereje meghaladja a 100 dB-t.

Fotó: grandis.hu

Milyet érdemes használni?

Mivel széles kínálat áll rendelkezésre, ezért fontos eldönteni, hogy milyen célra szeretnél füldugót alkalmazni. A munkahelyen az előírás, a munkaterület, a használt eszközök, szerszámok, a kezelt és környezetedben lévő munkagépek határozzák meg az alkalmazott füdugó típusát. A legtöbb eszköz harang vagy fokozatosan keskenyedő formájú, és többféle anyagból készülnek. Viszont függetlenül attól, hogy milyen típusról van szó, a kényelem és a hatékonyság elsődleges szempont ebben az esetben is. Mindegyik fajtánál egyszerű a behelyezés és ma már a gyártók törekednek a maximális illeszkedésre.

Zajszűrés ellen leginkább a hab-, viasz-, szilikon- és termoplasztikus típust alkalmazzák, melyek különböző mértékben csökkentik a zajokat.

Éjszakai füldugókra jellemző a zajszűrés, mivel csak akkora mértékben tompítják a hangokat, hogy nyugodt pihenést biztosítsanak, de pl. az ébresztőóra továbbra is érzékelhető legyen. Ezek kis mértékben hasonlítanak ahhoz a típushoz, amit a zenészek használnak, hiszen azok is kiszűrik a különböző zajokat. Viszont ezek olyan membránokkal rendelkeznek, amik különböző frekvenciájú hangokat gátolnak. Így egyszerre tudják védeni a fülek épségét és garantálni a megfelelő hangminőséget. Manapság már azonban az úszáshoz is van lehetőség speciális füldugó beszerzésére. Ezek személyre szabottan készülnek, mivel lenyomatot vesznek a fülről, ami alapján elkészítik az egyéni fülillesztéket.

Hogyan kell alkalmazni?

Tiszta kézzel az ujjaid között összesodrod a füldugót kígyó vagy kúp alakúra. Amikor elég keskeny ahhoz, hogy beférjen a fülbe a fülcimpádat a fejeddel ellentétes irányba húzzuk. Ezt követően helyezd a fülbe úgy, hogy nem erőltetve, de olyan mélyre, ahol már kizárja a hangokat és kényelmes maradjon. Majd a másik kezeddel meghúzod a füled tetejét, hogy a hallójárat kiegyesedjen. A füldugót pedig az ujjaddal a helyén tartod egészen addig, amíg megfelelően kitágul. Abból tudod, hogy jól helyezted be, hogy a saját hangodat tompítva hallod.

Mire kell figyelni?

Fontos, hogy számodra komfortos és megfelelő minőségű terméket alkalmazz. Valamint, az előírásoknak megfelelően használd és tisztítsd a füldugókat az irritáció és a különböző baktériumok elkerülése érdekében.