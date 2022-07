A programon Frei Zita, a Mezőberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, a konferencia a malenkij robotot elszenvedők és családjuk életének tragikus időszakát mutatja be.

Siklósi István polgármester beszédében kiemelte, csak akkor tudunk a jövőbe előretekinteni, terveket készíteni, ha pontosan ismerjük a múltunkat, ha tudjuk, mire építkezhetünk. – A szombati konferencia egészen biztos, hogy segítséget nyújt ebben – hangsúlyozta.

Szurovecz Jánosné, az MNHE elnöke elmondta, 30 éves egyesületük célja, hogy ösztönözzék a Mezőberényben élő németség azonosságtudatának megőrzését, a német nemzetiségi kultúra és nyelv megtartását. Hozzátette, kiemelt figyelemmel fordulnak két korcsoport, az idősebbek és a fiatalság felé. Kitért ugyanakkor arra is, hogy a három évtized alatt mindig szívesen támogatták a helyi németséghez kapcsolódó történeti, tudományos ismeretterjesztő kiadványok megjelentetését is. Céljuk, ha csak szóbeli jóvátétellel is szolgálni az ártatlanul elhurcoltaknak, és a bűntelenül is bűnösnek mondottak számára elmondani, mennyire elítélik egy nép faji alapon történő kollektív büntetését.

Siklósi István, Szurovecz Jánosné, és Mittag Mónika Forrás: Für Henrik

Mittag Mónika, a Békés Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, Mezőberényből mintegy ötszáz embernek kellett embertelen körülmények között dolgozni a malenkij roboton. Hangsúlyozta, sok elhurcoltat Istenbe vetett hite tartott életben.

– A kényszermunkára magukkal vitték szüleik, testvéreik végtelen szeretetét, és azt a hitet, amit szüleik beléjük tápláltak – fogalmazott. – Ma is őseink értékeibe kapaszkodva kell megmutatni a világnak, hogy élni akarunk.

Az eseményen előadást tartott Kisari Miklósné, dr. Bognár Zalán, Csákvári-Makra Mónika, Benkő Levente, Papp Annamária, Körösi Mihály, a konferenciát Erdész Ádám vezette.