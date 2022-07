Rengeteg magyar, köztük idősek és gyerekek rekedtek az angliai Luton repülőtéren hétfőn, miután az érintett légitársaság előbb elhalasztotta, majd törölte több járatát. Az előzményekről több országos médium is megírta, hogy Angliában hétfőn 39-40 fokra emelkedett a hőmérséklet, az óriási hőség pedig megbénította a közlekedést. Több helyen olvadni kezdett az aszfalt átmeneti időszakra, amivel párhuzamosan pár órára a lutoni repteret is lezárták, más társaság gépei sem indulhattak el. Ötven-hatvan gépnyi utas tartózkodott ekkor a helyszínen. Ugyanakkor már később megnyitották a kifutópályát, újra szálltak fel, és érkeztek is gépek. A nehéz helyzetbe került emberek számára ezért is voltak megdöbbentőek az események.

– Az első nap nagyon nehezen telt, fogalmunk sem volt, hogy mi fog történni, sem tájékoztatást, sem ellátást nem kaptunk – számolt be a történtekről Mészáros László. A várakozóknak órákat kellett étlen-szomjan tölteniük az angol melegrekord során. Szállást azon a napon nem tudtak a repülőtér közelében szerezni, mert gyakorlatilag az ott ragadt emberek tömege azonnal megrohamozta, és elfoglalta a rendelkezésre álló szobákat. Rengeteg utas próbálta átvészelni az előtte álló, teljesen bizonytalan hosszúságú időszakot.

Illusztráció

Szerdán dél körül Mészáros László arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy addig a körülmények már normalizálódtak. Korábban a „nem vagyunk Huntalanok” Facebook-csoport összefogott, és meleg élelmet, illetve innivalót vitt a reptéren ragadt magyaroknak, akik más módon, civil szervezetek segítségével is igyekeztek ellátáshoz jutni. A magyar nagykövetség közreműködésével és sürgetésére a társaság szerzett szállást a magyaroknak kedden este, ami azért volt lehetséges, mert sokan már el tudtak utazni addigra, így felszabadultak helyek.

Szerdára így nyugodtabbá váltak a körülmények, átlagos repülőtéri hangulat jellemezte a helyzetet, ennek ellenére mindenki azt fontolgatja, hogy jogi útra tereli a történteket. Már csak néhány lengyel utasnak nem intézték el az ügyét a társaságnál, a grúzok, a lengyelek többsége és a portugálok már el is utaztak eddigre.