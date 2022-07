Kálmán Tibor polgármester megnyitójában elmondta, nagyra értékeli, hogy a piacfelügyelet számos jeles naphoz kapcsolódva szervez programokat, amelyekkel őrzik a hagyományokat, a népi szokásokat, másrészt sokat tesznek a közösségi érzés erősítéséért.

A polgármester hangsúlyozta, a jövőben mindenképpen tovább szeretné erősíteni a piac amúgy is nagyon erős központi szerepét a városban.

– Ebben kiemelt szerep jut a helyi értékeknek, a helyi különlegességeknek, abban bízom, hogy már az ősz folyamán mindez kézzel fogható eredményekben is látszik majd.

– Azon dolgozunk, hogy minél előbb vásárolhassunk a helyi védjeggyel ellátott termékekből, illetve, hogy akár online rendelésre is lehetőség legyen – fogalmazott Kálmán Tibor hírportálunk kérdésére, aki arról is szólt, hogy az elmúlt időszak bebizonyította, hogy mennyire fontosak a helyi termékek, mennyire sokat jelent egy-egy település és térség életében a helyi termelők munkája.

– Ezért is tartom lényegesnek, hogy a munkájukat még inkább a középpontba állítsuk, minél többeknek bemutassuk azt a rendkívüli tevékenységet, amit végeznek – hangsúlyozta.

Az eseményen fellépett az Energy Dance Cool, a Csuta Éva vezette ZumBrigád, gyermekműsort adott Bodrogközi Rita. A főzőversenyen gulyáslevest készítettek a résztvevők.

A Jakab-naphoz számos hagyomány kapcsolódik. A legendák szerint, ha Jakab napján a hangyák menetelnek, hideg télre készüljünk. Ha sok az égen a bárányfelhő, akkor a télen sok hó lesz.

A Jakab-napot veszedelmesnek is tartották, gyakran nagy viharokat hozott, dűtött-borított, sok kárt csinált. Bár nehéz elképzelni, de például két évvel ezelőtt rövid idő alatt 70-100 milliméter eső hullott a megye több helyén is. Az időjóslásban is fontos volt ez a nap. A délelőtt időjárását azonosnak gondolták a karácsony előtti, a délutánit pedig a karácsony utáni időjárással. Vagyis, ha délelőtt felhős az ég, akkor a tél első felében, ha pedig délután felhős, akkor a tél végén lesz tartós havazás.