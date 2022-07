Három rendezvényt, a XXIV. Dobozi Kulturális- és Sportnapokat, annak keretében pedig a XIV. Dobozi Mézes Fesztivált, valamint a XII. Dobozi Fogathatjó versenyt nyitották meg egyszerre szombat délelőtt a Dobozi Kastélyparkban.

Zsigmond Károly, a helyi általános iskola igazgatója köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Elmondta, nagy öröm számára, hogy két évnyi pandémia után ismét szép számban gyűlhettek össze a kastélyparkban. Hozzátette, ugyan versennyel telik a nap a szombati a fogathajtást illetően, ám a rendezvény lényege az, hogy a kiérkezők jól érezzék magukat.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő megnyitóbeszédében elhangzott, Dobozra mindig szívesen érkezik, ráadásul most egy szép, hagyományokra visszatekintő rendezvénysorozatra látogathatott a nagyközségen. Hozzátette, Doboz egy különleges hely Magyarországon, hiszen a jelenlegi írott és íratlan emlékek szerint az ország legrégibb települése, melyet 1075-ben telepítettek be, és azóta is folyamatosan lakott terület. Még akkor is éltek itt emberek, amikor az alföld mondhatni teljesen elnéptelenedett.

Dr. Kovács József és Köves Mihály.

Ez véleménye szerint az jelenti, hogy a lakosság összetartása és a település iránti tisztelete töretlen. Végül az országgyűlési képviselő elmondta, Doboz ma nagyközségként jól működik, egy szép környezetben, hiszen ilyen liget kevés településen van. Az itt élők pedig rendkívül szorgalmasak, aminek köszönhetően mára az úgynevezett házi zöldségtermesztés "mekkájává" vált.

Itt termesztik ugyanis az ország sokak szerint legfinomabb zöldségeit. Visszatérve a rendezvényre a versenyzőknek, a vásárosoknak és a látogatóknak is szép hétvégét és élményeket kívánt.

Köves Mihály polgármester kifejtette, nagy öröm számára, hogy ismét életre tudták hívni rendezvényeiket. A fogathatjó emlékversenyről elmondta, jó látni, hogy évről évre egyre nagyobb számban mérettetik meg magukat rajta ezen lovassport szerelmesei.

„Összejönni kezdés, együtt maradni haladás, együtt is dolgozni siker” – idézte fel Henry Ford szavait Köves Mihály, majd hangsúlyozta, településük is így gondolkodik, amit már mások is észrevettek. Nemrég ugyanis egy turistacsoport mondta neki azt, hogy Dobozt a tapasztalataik szerint olyan önzetlen és összetartó emberek lakják, akiknek fontos a jövőjük, tisztelik a múltat és megbecsülik a jelent. Hozzátette, bízik abban, hogy a helyiek közül is sokan így érzik, mert erre az összetartásra büszkének kell lenniük és meg kell őrizniük.

Forrás: Bencsik Ádám

A polgármester a rendezvényről kifejtette, Doboz legnagyobb közösségi ünnepe az elmúlt években, évtizedekben igazi sikertörténetté vált, amelynek egyik titka, hogy szervezői olyan emberek, akik ezer szállal kötődnek a településhez, büszkék az itteni hagyományokra, szokásokra, a fogathajtó versenyekre, a közösségekre, a népi kismesterségekre, és mindezt szeretnék megmutatni vendégeiknek is. Hangsúlyozta, a fogathajtó verseny és a mézes fesztivál is olyan események, melyek még erősebb közösséggé kovácsolják a lakosságot, és amiktől a látogatók azzal az élménnyel és érzéssel térnek haza, hogy jó volt ott lenni.