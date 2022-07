Komoly, multifunkciós fűnyíróval gyarapodott a Városüzemeltetési Zrt. gépparkja. A Holder C55 SC típusú univerzális kommunális eszközhordozó a fűnyíráson kívül egyéb szerelékekkel is rendelkezik. A város zöldterületeinek a gondozásában komoly szerepet kap. Benkő Ferenc vezérigazgató elmondta, az önkormányzat vásárolta az 50 millió forintos modern technikát, amely sok kézi munkaerőt kivált és sokkal hatékonyabb vele a munkavégzés, a fűvágás, a bokrosabb részek rendbetétele. A településüzemeltetési feladatok mellett egyéb funkcióra is alkalmas: rászerelhetők különböző kivitelű kaszák gyűjtéssel és gyűjtés nélkül, valamint télen utak, járdák hóeltakarítását és síkosságmentesítést is végezhető a géppel.