A magánéletben édesanyaként és nagymamaként helytálló, családi vállalkozásban dolgozó Thüringer Katalin imád írni, valamint sütni és főzni. Úgy véli, a kultúra és a gasztronómia remekül megfér egymás mellett – akár egy videóban is. Elmondta: olyan tradicionális recepteket oszt meg a közönséggel nagyjából húsz percben, amelyeket az édesanyjától és az anyósától tanult az elmúlt évtizedekben, a lángostól kezdve egészen a húsos gombócig. Kiemelte, hogy saját tapasztalata alapján mindent el is magyaráz teljesen az alapoktól, hogy mit miért csinál. Érdekesség, hogy közben fel is olvas nemrég megjelent regényéből.

A legújabb, Lelked rajta című könyv két, egyenként 250-250 oldalas részből áll.

Olyan kérdésekre keresi a választ, hogy a pénz boldogít-e, vagy éppen ki mire képes a pénz megszerzése érdekében. Elmondta, hogy olykor ugrált az idősíkok és a helyszínek között, de a visszajelzések szerint az olvasó egyáltalán nem veszti el a fonalat. A karaktereket is kidolgozta, ám sok mindent a fantáziára bízott. Arra is rávilágított, hogy milyen lehetett 1944-ben, a német megszállás ideje alatt Magyarországon élni, de azt is boncolgatja, hogy mit gondolhattak a szocializmus időszakában Magyarországon a kapitalista Amerikáról, és fordítva.

A történet úgy kezdődik, hogy egy idős amerikai férfi – akinek csak a pénz és a hatalom számít – a halálos ágyán búcsúzik feleségétől, fiától és lányától, és még akkor is hangsúlyozza, hogy ő bizony nem hisz Istenben. Még akkor sem, amikor felkerül hozzá. Az Úr, hogy bizonyítsa számára a létezését, fogadást köt vele: visszamehet az előző életébe, és ha jót cselekszik, akkor a következő életében szegény, ha pedig rosszat, akkor gazdag lesz. A főszereplő azt hiszi, hogy ez egyszerű lesz. Ekkor jön viszont a bonyodalom: a nácik által megszállt Magyarországra csöppen, és kérdés, hogy számára a becsületesség, a tiszta lelkiismeret, vagy a következő életbeli pénz számít.

Bár eleinte mellékszálnak tűnik, a történetben később fontos szerepet kap az, hogy miközben a nácik elviszik a zsidókat, egy kéjgyilkos szedi áldozatait.

A regény első részének végét is egy hatalmas tragédia jelenti. Majd a második etapban javarészt az után nyomoznak több évtizeddel később – amikor egy kéjgyilkos kezd lecsapni a fiatal lányokra – hogy ki lehet a tettes, és hogy a bűncselekmények összefüggésben állhatnak-e az 1944-es esetekkel, hogy ugyanarról a bűnözőről van-e szó. Természetesen a romantika sem hiányozhat a regényből, és az olvasó arra a kérdésre is választ kaphat, hogy akik az egyik életben már egymásra találtak, azok a következőben is összejöhetnek-e.

A sztorit a hollywoodi forgatókönyvírók is megirigyelhetnék, annyira sok benne a csavar, illetve a végén is akkora a csattanó. Thüringer Katalin hozzátette, a művet úgy zárta le, hogy annak akár folytatása is várható, ugyanezekkel a szereplőkkel – köztük a nyomozóval, Dániellel, aki első, Mindig van remény című regényében ugyancsak helyet kapott, és aki a most készülőben is benne van.

Érzékeny témákat dolgoz fel

Thüringer Katalin elárulta, immár dolgozik következő regényén. Gondolataiban már megvan a történet váza és a befejezése is, ugyanakkor a szöveg begépelésével most lassan halad. Nemcsak azért, mert akadnak más teendői is – a család és a munka miatt –, hanem azért is, mert igencsak érzékeny témába vágta a fejszét. A sztori Tatán játszódik, ahonnan származik, és sok borzalomról van benne szó a családon belüli erőszaktól a gyilkosságon és az önpusztításon át a prostitúcióra kényszerítésig.