Békéscsabai Területi Vérellátó

Békéscsaba, Gyulai u. 20.

Telefon: +36 66 441 075

Véradási időpont:

Június 13. 09:00 - 18:00

Június 14. 09:00 - 15:00

Június 15. 09:00 - 15:00

Június 16. 09:00 - 15:00

Június 17. 09:00 - 15:00

Megközelíthetőség és parkolás: Vérellátónk a kórház mellett található. Gépkocsival érkező véradóink parkolhatnak a mellettünk lévő ingyenes parkolóban (a főbejárati lépcsőnk melletti Pipi-pont büfénél van a közlekedési lámpával ellátott parkoló-bejárat). A vasútállomásról, vagy a mellette lévő buszpályaudvarról a 8, 8A és a 20 –as helyi buszjáratokkal, valamint a Dobozi távolsági autóbuszokkal lehet hozzánk eljutni.

Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály (Semmelweis u. 1.)

Június 13. 09:00 - 16:00

Június 17. 09:00 - 12:00

Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály (Könd utca 59.)

Június 14. 08:00 - 12:00

Június 16. 08:00 - 12:00

Kiszállásos véradások:

Szarvas, Járási Hivatal (Szabadság u. 25-27.) június 13. 09:00 - 12:00

Gerendás, Apponyi Albert Közművelődési Intézmény (Kossuth utca 20.) június 13. 09:00 - 11:00

Szarvas, CORTEVA AGRISCIENCE Zrt. (Ipartelep) június 13. 13:30 - 15:00

Nagybánhegyes, Művelődési Ház (Erzsébet Királyné u. 27) június 14. 09:00 - 12:00

Gyula, Polgármesteri Hivatal (Petőfi Sándor tér 3.) június 14. 09:00 - 12:00

Mezőkovácsháza, Művelődési Ház (Alkotmány utca 63.) június 15. 08:00 - 11:00

Sarkad, Művelődési Ház (Vasút utca 1.) június 16. 08:00 - 12:00

Békés, Városi Kulturális Központ (Janytik utca 23-25) június 16. 13:00 - 16:00

Nagyszénás, Művelődési Ház (Március 15. tér 1.) június 17. 08:00 - 11:30

Szarvas, Tesco Hipermarket (Csabai út 9.) június 17. 13:00 - 16:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.

A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is, mivel a véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket meg is vizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz.