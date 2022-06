Az összejövetel fő témája a Top-Plusz pályázatok aktuális helyzete és feladatai voltak, valamint az orvosi ügyelet 2021-es beszámolója is sorra került az ülésen. Fontos napirendi pont volt még a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről a kistérséget érintő közútfejlesztésről szóló beszámoló is. Az ülést megtisztelte jelenlétével a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója, Cserkúti András, a Békés Megyei Önkormányzat részéről Dr. Horváth Mihály jegyző, és Dr. Dankó Alpár, a mezőkovácsházi központi orvosi ügyelet vezetője is, így a jelenlévő önkormányzatok polgármesterei, képviselői első kézből kaphattak információt a térséget érintő fontos ügyekben – olvasható Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Facebook-oldalán.