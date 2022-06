A településvezető elmondta: a beruházásra az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 57 millió forintot nyert el. A műszaki átadás-átvétel megtörtént a napokban, a használatbavételi engedély beszerzése van most folyamatban. Az óvodavezető hozzátette: a bővítésnek köszönhetően a férőhelyek számát az eddigi 65-ről 77-re növelték. Szeptembertől várhatóan 67 gyermek jár majd a zsadányi óvodába – három csoportban –, és a most elkészült csoportszobában 29-en kaphatnak helyet. Elmondta: a bútorok, függönyök, szőnyegek beszerzése most van folyamatban. A régi bútorokat is felújítanák a szülők segítségével, valamint alapítványi forrásból, hogy a berendezések egységes képet mutathassanak.

Mindketten kiemelték: az óvoda további fejlesztésére 38,1 millió forint támogatást kapott az önkormányzat a TOP Plusz keretében. Ebből egyrészt az újonnan épült szárny melletti területet laknák be – magaságyást készítenének, tárolót építenének, mezítlábas ösvényt alakítanának ki –, másrészt az eddigi udvarrészen a Magyar Falu Program során készült gumiburkolat fölé tetőt építenének. Azért, hogy a gyerekek tűző napsütésben is árnyékban legyenek.