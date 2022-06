- A 26 hektáros kastélykertben idén is lehetősége nyílik kalandvágyó látogatóinknak, hogy a park kötetlen bejárása közben fényt derítsenek az állatpark Bagolykapuján túl húzódó rejtélyére. A június 1.-től augusztus 31.-ig tartó program keretében bárki próbára teheti majd kombinatív készségét és ha elég ügyes, megfejtheti az Állatpark talányát. Az izgalmas kaland egyénileg és csoportban, családdal, barátokkal is kipróbálható. A kisgyermekektől az idősekig, bárki számára élvezetes és tanulságos lehet. A megoldás kulcsát, természetesen most is maguk, a Körösvölgyi Állatpark állatfajai adják az önjelölt nyomozók kezébe, miközben az egyes állomások játszva tanítanak. A tavalyi Bagolykapun túli rejtélyt közel 700 fő fejtette meg a múlt nyár folyamán. Reméljük, hogy idén is sokan belevágnak majd az élmény és az érdekes információk kedvéért. A kaland mellett természetesen a helyes megfejtők között kisorsolandó nemzeti parkos ajándékok és a fődíj, az éves állatparki bérlet is csábító lehet. Kalandra fel! Szeretettel vár mindenkit a Körösvölgyi Állatpark.