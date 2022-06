A fejlesztéssorozat 261 millió forintos pályázati támogatás és ugyanekkora saját forrás mellett valósul meg. Elhangzott, az Optigép Kft. 1993-ban alakult egy mezőgépekkel foglalkozó gyáregység jogutódjaként mintegy harminc munkavállalóval. A telephelyen gyakorlatilag az 1950-es évektől foglalkoznak mezőgazdasági gépgyártással, -fejlesztéssel és –értékesítéssel. A cég napjainkban mintegy 150 embernek ad munkát, fő profiljuk továbbra is a mezőgazdasági gépgyártás, legfontosabb termékeik a napraforgó- és kukorica-betakarító adapterek. Gépeiket 15-20 országba értékesítik Európa mellett például Kanadába és az Egyesült Államokba is.

Az ügyvezető igazgató elmondta, folyamatosan fejlesztik a technológiát a termelékenység és a hatékonyság növelése érdekében.

Ezt a célt szolgálják a szerdán bemutatott projektben beszerzett hegesztő robotok is. Tavaly pedig például lézervágó berendezéssel bővítették eszközállományukat, amivel csöveket és zárt szerelvényeket is tudnak vágni, illetve üzembe állítottak egy új, 260 tonnás, négyméteres CNC hajlítógépet is.

A város meghatározó cége

Az új irodaépület alapkövét Patkás János ügyvezető igazgató és Kálmán Tibor, Békés polgármestere helyezte el a szerdai nyitórendezvény keretében. Kálmán Tibor lapunknak elmondta, az Optigép Kft. évtizedek óta mind munkáltatóként, mind a helyi gazdasági élet egyik fontos szereplőjeként a város egyik meghatározó cége.

– A kft. több területen is példát mutat, egyebek mellett arról is ismerik, hogy megbecsüli a náluk dolgozó munkavállalókat – fogalmazott a polgármester. – A mostani beruházás pedig még inkább megerősíti, hogy az Optigépben van erő, van lendület, van jövő, van innováció. Mindez mindannyiunk számára jó, és nagyon fontos megjegyezni, hogy nem csak Magyarországra, hanem egész Európába és a tengeren túlra is szállítanak termékeikből.

Mint kiemelte, jó kapcsolatot ápolnak mind Patkás János ügyvezetővel, mind az egész céggel: – A kft. jó partnere az önkormányzatnak, és nagyon fontos része Békés életének – hangsúlyozta a városvezető.