A rekonstrukciós program keretében a Volánbusz két év alatt közel 280 helyszínen több mint 650 millió forintot fordít pihenők és étkezők felújítására, egy helyszín modernizációjára pedig átlagosan több mint 2,3 millió forint jut.

Békés megyében ezen időszak alatt több mint nettó 70 millió forintot fordítanak kilenc helyszínen korszerűsítésekre.

Mint azt a Volánbusz kommunikációs igazgatóságától megtudtuk, a békéscsabai autóbusz-állomáson új konyhai gépek és bútorok segítik a pihenést, étkezést.

A békési pihenőbe is konyhai gépeket, továbbá szórakoztatóelektronikai eszközöket vásároltak. Gyulán tisztasági festést végeztek és új konyhai gépeket, háztartási gépeket, Mezőkovácsházára pedig szórakoztatóelektronikai eszközöket szereztenk be, és ott is tisztasági festést kapott a pihenő, az étkező, és a vizesblokk.

Fotók: Volánbusz Zrt.

Az orosházi autóbusz-állomáson is a szórakoztatóelektronikáé volt a főszerep, illetve új bútorok és konyhai gépek is érkeztek oda. A békéscsabai központi telep és az orosházi műszaki üzem műhelyének étkezője és mosdója is tisztasági festést kapott és teljes felújításon estek át a vizesblokkok.

Összességében Békés megyére vonatkozóan 2021-ben nettó 23 millió forint összegben történt a pihenő-, tartózkodó-, étkezőhelyiségek megújítása, komfortosabbá tétele.

– A felújítási programot idén négy helyszínen folytatjuk Békés megyében. A mezőkovácsházi gépkocsivezetői pihenőben a tavalyi festés után megújul a konyha, új konyhai kisgépeket és étkezőbútorokat vásárolunk. Az orosházi állomáson is folytatódnak a munkálatok: a padlóburkolat cseréjére és tisztasági festésre kerül sor, étkezőbútorokat és konyhai gépeket szerzünk be, és felújítjuk a vizesblokkot is – derül ki a Volánbusz hírportálunknak megküldött leveléből.

A békéscsabai központi telep pihenőhelyisége szigetelést, új álmennyezetet, új padlóburkolatot és nyílászárókat kap, bútorokat, televíziót és konyhai gépeket vásárolnak és kicserélik a gázkonvektorokat.

A szarvasi autóbusz-állomáson nyílászáró- és padlóburkolat-cserét, illetve festést és vizesblokk-felújítást terveznek, valamint új hűtőgép és mikrohullámú sütő is érkezik majd.

A korszerűsítési munkák, illetve kisgépek, felszerelések, új bútorok és használati eszközök stb. beszerzésére 2022-ben a Volánbusz több mint nettó 47 millió forintot tervez fordítani.

Május közepéig a Békés megyében található valamennyi autóbusz-állomáson, így Békésen, Békéscsabán, Gyulán, Mezőkovácsházán, Orosházán és Szarvason tavaszi nagytakarítást tartottak. A napi takarításhoz képest emelt szinten tisztították meg a várótermeket, az utasforgalmi helyiségeket, a peronokat és az egyéb külső területeket is.