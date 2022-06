Zalai Mihály elmondta, hogy a megyei önkormányzat 2016 óta szervezi meg Békéscsaba főterén a Megyenapot, és a visszajelzések alapján a kistermelői piac és a kézműves vásár a rendezvény legnépszerűbb eleme. Hozzátette: egyre jelentősebb az érdeklődés a hagyományos módon előállított, feldolgozott élelmiszerek, valamint kézműves termékek iránt.

Ebből elindult egy gondolkozás: miként lehetne az egyszeri alkalmon kívül is lehetőséget biztosítani a kistermelőknek, kézműveseknek arra, hogy bemutathassák, népszerűsíthessék portékáikat.

A megyei közgyűlés elnöke jelezte: kiváló, testvérmegyei kapcsolatot ápol Békés és a székelyföldi Hargita megye, ahol bevezették a Székely termék védjegyet. Ez alapján igyekeztek itt is egy olyan brandet kidolgozni, amely azonnal felismerhetővé teszi a termelőt és a termékeit, amely bizalmat ébreszt, illetve amely jelzi: a cikkek hagyományos módon, megbízható alapanyagokból, az elődök tudását felhasználva készültek.

Nagy Benkő Mihályné és Nagy Benkő Mihály /Fotó: Für Henrik/

Hirdettek egy nyilvános pályázatot, és a 6200 beérkezett szavazat alapján, a legjobbnak ítélt tervek alapján született meg az a logó, amelyet be is mutatott a sajtótájékoztatón.

Első körben tizenöt kistermelő és kézműves kapta meg a jogosultságot, hogy használhassa ezt a jelzést – a keddi, megyeházán tartott rendezvényen pedig át is adta a megjelenteknek az erről szóló oklevelet, amely arról szól, hogy a kistermelő, a kézműves termékei kiválóan képviselik Békés megyét.

Ám, mint hangsúlyozta, a jövőben szeretnék ezt a kört bővíteni. Az is cél, hogy a vásárlók lássák: a tradicionális, régi tudás felhasználásával is lehet értéket előállítani, ebből is meg lehet élni.

Beszélt arról, hogy egy pályázat keretében nyáron húsz helyszínen szerveznek piacokat, illetve ennek keretében sörpadokat és sátrakat is beszereztek, hogy a kistermelőknek, a kézműveseknek egységes megjelenést biztosítsanak. Egy következő projektben pedig szeretnének a logó használóinak egy önálló honlapot és közösségi oldalt létrehozni, addig, amíg ez nem valósul meg, a megyei önkormányzat weboldalán biztosítanak nekik teret, lehetőséget.

Zahorecz Istvánnné, Almásiné Andó Éva és Nagy Benkő Mihályné /Fotó: Für Henrik/

Lekvárokkal, mézekkel, tökmagolajjal, házi tésztával foglalkoznak

A szarvasi Pljesovszki Ágnes elmondta, hogy lekvárokkal, dzsemekkel, savanyúságokkal foglalkozik, amelyek készítéséhez kizárólag saját alapanyagokat, zöldségeket és gyümölcsöket használ fel a paprikától és paradicsomtól kezdve a szilváig és a barackig. Főleg vásárokban jelenik meg portékáival, és nagy megtiszteltetés neki, hogy kiérdemelte a Viharsarki termék logó használatát.

Az újkígyósi Almásiné Andó Éva hozzátette, ötven családdal méhészkedik, fajtamézek mellett mézkészítményeket, méhviaszgyertyákat, propoliszt, virágport állít elő. Jellemzően vásárokban, piacokon, falunapokon mutatkozott be eddig, úgy véli, a jelzés használata nagy segítség lesz az árusításban, a vevők is felfigyelnek majd arra, hogy a portékái egyediek és minőséget képviselnek.

A kondorosi Zahorecz Istvánné – férjével közösen – tökmagolajjal foglalkozik. A tökmagot is ők termelik, majd hidegen sajtolva, adalékanyagok hozzáadása nélkül dolgozzák fel, és így nemcsak ételekhez, hanem gyógyászati céllal is használható az olaj. Amellett, hogy rendelkeznek webshoppal, vásárokban igyekeznek kínálni a termékeit. Nekik is segítség lesz a logó használata.

A gerendási Nagy-Benkő Mihályné és férje hat- és nyolctojásos házi tésztákat készítenek, ráadásul saját tojásból, jellemzően fehér liszt, de előfordul, hogy durumliszt felhasználásával. Úgy véli, egyre nagyobb az érdeklődés a házi tészták iránt, ők is főleg vásárokban jelennek meg a termékeikkel. Ők is boldogok, hogy kiérdemelték a Viharsarki termék logó használatára a jogosultságot.