Kocsis Klára elmondta, a Szent Iván-nap június 24-re esik, a vigadalmat pedig mindig az azt megelőző hétvégén rendezik meg. Az említett június 24-i dátumhoz számos különböző néphagyomány fűződik, amelyek összekapcsolódnak a nyári napfordulóhoz kötődő tradíciókhoz is. Ilyenkor az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget, és ünnepelték a fényt, a világosságot.

A nap fénypontja, ahogy a szombati rendezvényé is a tűz körültáncolása és a tűzugrás volt.

A tánc a boldogságot, az egészséget, a szerelmet is szimbolizálta. Emellett pedig úgy tartották, hogy aki átugorja a tüzet, azt elkerülik a betegségek, illetve ehhez a szokáshoz szerelemkötés is tartozott. Úgy gondolták, hogy a párok, akik együtt ugrották át a lángokat, legalább egy évig együtt maradnak.

A szombati vigadalmon az érdeklődőket emellett mesterség-bemutatókkal is várták.

A hímzésbe, a gyapjúszövésbe, a rézművességbe, a fafaragásba, a fazekasságba, a gyékény- és szalmafonásba is betekinthettek. Volt népi kézműves játszóház a legkisebbeknek, ahogy a gyerekek és a családok régimódi játszótéren is kipróbálhattak olyan játékokat, amelyeket eleink, nagyapáink és nagyanyáink is használtak. A teljesség igénye nélkül a csoszogi, a paraszt csocsó vagy a gólyaláb is szerepelt a palettán.

A kiváló népzenét a Suttyomba zenekar szolgáltatta, Soós Emőke bábszínész mesét mondott, a rendezvény elején népzenei koncerttel hívogatták a közönséget. Látványos és sokakat vonzó néptáncbemutatók követték egymást, amelyeket minden alkalommal táncház is követett. A Gyöngygallér Énekegyüttes és a Meseházi Családi Dalárda egy rögtönzött flashmobot is tartott.