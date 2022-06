A mentőszolgálat minap Szegeden tartott regionális ünnepségére a Békés Megyei Önkormányzat is meghívást kapott, ahol az önkormányzatot képviselve Dél-alföld Mentéséért Díjat vehetett át Szebellédi Zoltán alelnök. A rendezvény megszervezéséhez 400 ezer forint támogatást biztosított a megyei önkormányzat.

– Vannak olyan hivatások, amelyek fizikálisan és mentálisan is nagy megterhelést jelentenek az abban szolgálatot teljesítők számára – mondta Szebellédi Zoltán, hozzátéve: ilyen a mentők hivatása is, amelyre ráirányította a figyelmet az elmúlt két évben a világjárvány. Nagy megbecsülést érdemeltek ki az egészségügyi dolgozók, köztük a mentők ebben az időszakban. Ezért is fordított figyelmet, adott külön támogatást a megyei mentőszolgálati helyek fejlesztésére az önkormányzat.

Idén az Országos Mentőszolgálat központi ünnepségén főigazgatói dicséretet kapott a Békés megyei betegszállítást irányító csoport, amelynek tagjai hosszabb időn keresztül bizonyították elhivatottságukat, elkötelezettségüket. Iránytű-díjban részesült a gyomaendrődi mentőállomás munkatársa, Jenei Elek mentőtechnikus. Ezt az elismerést elsősorban olyan fiatal, 35 év alatti szakemberek érdemelhetik ki, akik teljesítményükkel és közösségért végzett tevékenységükkel a többi mentő példaképévé válhatnak, vagy feladatellátásuk során olyan magatartást tanúsítanak, amely alkalmas arra, hogy a mentők megítélését javítsa, a fiatalok szimpátiáját erősítse.