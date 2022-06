Felkészítő tanáruk, Jegyinák Éva elmondta, 19 felső tagozatos tanulójuk töltötte ki az online feladatlapot, hosszasan kutatva hozzá a szakirodalmat. Így nyertek kirándulást. Azokat a diáktársaikat vihették magukkal, akik más természettudományos vetélkedőkön eredményesen­ szerepeltek, illetve olyan iskolai programok szervezésében vettek részt, amelyek a természetvédelem és fenntarthatóság jegyében zajlottak.

A nemzeti park munkatársai színvonalas terepi és múzeumi természetismeret-foglalkozásokon mutatták be a terület élővilágát, Európa legnagyobb testű madarát, a túzokot. A gyerekek a madarak násztáncát is megfigyelhették. Azt is megtudták, hogyan sikerült megmenteni a kihalás szélére sodródott fajt. Az állatsimogató lett a diákok kedvenc helye.

– A természet szeretete, az igény annak védelmére, a jövő és a fenntartható fejlődés iránti felelősség kialakítása terepi körülmények között sokkal eredményesebb. A nap végére már mindenki tudta, mi az a másodlagos szikes puszta, és hogy a mimikri nem más, mint a környezethez való alkalmazkodás, a rejtőzködés egyik formája. Az is kiderült, hogy az Arany János Toldi című művéből ismert toportyán, valószínűleg nádi farkas volt, és annak idején szép számban éltek ezen a területen – tette hozzá a pedagógus.