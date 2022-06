Kiss József, a Gyulai Idegenforgalmi Egyesület elnöke hírportálunknak elmondta, a helyi apartmanok, panziók és magánszálláshelyek is hasonló tapasztalatokról számoltak be, átlagosan 80-85 százalékos a foglaltsági arány, ugyanakkor pénteken még akadtak üres helyek. Kiss József kiemelte, érdekes tendencia, hogy június 7-től is magas a foglaltság, amiben szerepe lehet, hogy vannak, akik már előszezonban érkeznek Gyulára, hogy kikapcsolódjanak.