– Az egyesület mindig szorosan együttműködött a helyi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, első jótékonysági rendezvényének bevételét a Fő téri játszótér felújítására ajánlotta fel 2007-ben. Később pályázatokon is nyert, több mint hétmillió forintot fordított például a Damjanich és a Csabai utcai játszóterek megépítésére – részletezte dr. Rákócziné Tripon Emese, az egyesület frissen megválasztott elnöke, hozzátéve, a szervezet támogatta a mostani, május 29-ei nagyszabású gyermeknapot is. Elmondta, nagy öröm, hogy a Magyar Falu Program legutóbbi pályázatán is sikert könyvelhettek el; az elnyert 1,8 millió forintból települési rendezvényeken hasznos eszközöket – padokat, sátrakat, kültéri melegítő gombát és fényképezőgépet – szereznek majd be. A polgármester elárulta, legközelebb a nagy hagyományokra visszatekintő Pogácsafesztivál támogatója lesz az egyesületük, melyet a járvány miatti két éves kényszerű kihagyás után augusztus 12. és 14. között rendeznek meg.