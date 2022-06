Magyar Falu Program 27 perce

Jó hírekkel érkezett a sámsoni kavalkádba a képviselő

Közösségi rendezvényen főztek, ételt osztottak, sokat mókáztak, játszottak kicsik és nagyok, de a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából emlékező műsorra is várták a sámsoniakat szombaton. Az új piactér átadása óta szolgálja a falubelieket, most is ott volt a rendezvény, ahova Erdős Norbert országgyűlési képviselő jó hírekkel érkezett.

Cs. I. Cs. I.

Erdős Norbert Annus Istvánnak adta át a nyertes projektek tábláit /Fotó: BMH/

Erdős Norbert Annus Istvánnak adta át a nyertes projektek tábláit /Fotó: BMH/

Bejelentette és átadta a békéssámsoni polgármesternek, Annus Istvánnak azokat a nyertes projektekről szóló táblákat, amelyek hirdetik: tovább gyarapodhat a község. /Fotó: BMH/ Békéssámson önkormányzata az együttműködésnek köszönhetően a Magyar Falu Programban ugyanis nyert kommunális eszközök fejlesztésére 13 millió 186 ezer forint vissza nem térítendő támogatást. /Fotó: BMH/ Ugyancsak ebben a programban nyert járdaépítésre 9 millió 932 ezer forintot, egyházi temető fejlesztésére 5,9 milliót, egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, bértámogatásra 1,4 milliót. A belterületi útfejlesztésre fordíthatnak 43,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan fejlesztésére pedig 34 millió forintot. Nyert a Jövő Nemzedékéért Békéssámsonon Alapítvány is, a Magyar Falu Program Falusi Civil keretében a gyermeknapi rendezvényre 1 millió 950 ezer forintot.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!