– Emlékszik, hogy milyen volt az első órája pedagógusként?

– Pontosan az elsőt nem tudnám visszaidézni, de azt tudom, hogy az első napok meghatározóak voltak. Izgatott voltam, annak ellenére, hogy a főiskolán voltak tanítási gyakorlataink. Arra viszont tisztán emlékszem, hogy milyen volt, amikor először léptem be az iskola épületébe. A helyi buszról leszállva véletlenszerűen jobbra kanyarodtam. Az akkori Szabó Pál Téri Általános Iskolát választottam, ide jelentkeztem személyesen, matematika–technika szakosként, és rögtön osztályfőnök is lettem.

– Milyen egy tökéletes óra?

– A mai kor azt kívánja, hogy ne lexikális tudást adjunk a gyerekeknek, hanem olyan ismereteket szerezzenek a diákok, amilyeneket tudnak alkalmazni a mindennapi életben és a továbbtanulás során is. Régen úgy terveztem meg egy órát, hogy mindent leírtam, azt is, hogy milyen válaszokat várok a diákoktól. Mostanra azért a szakmai tudás mellett sok tapasztalattal is gazdagodtam, továbbá mások a módszerek, változtak a munkaformák, a tanulási környezet is. A mai pedagógus számára pedig fontos feladat motiválni a gyermekeket, akik gyakran elmerülnek a virtuális világban. Úgy kell felkészíteni őket, hogy nyitottak legyenek a világ megismerésére, hogy felkeltsük bennük a vágyat a tudás és a tanulás iránt.

Farkasné Kurucsó Júlia, a Lencsési Általános Iskola intézményvezető-helyettese nemrég Németh László-díjat vehetett át /Fotó: Für Henrik/

– Hogyan lehet motiválni őket?

– Néha egy-egy elgondolkodtató feladattal vagy egy gyakorlatias probléma felvetésével. De azok a leginkább motiváló feladatok, amelyeket egymásnak adnak fel a gyerekek, és közösen jól meg tudjuk oldani azokat. Ám, kezdődhet egy klassz történettel is az óra, hogy a tanulók feldobva érezzék magukat. Néha álmosak, olyankor nagyobb kihívás elkezdeni a munkát. Nem mindig egyformák a fiatalok, nem mindig hatékony ugyanaz a módszer. ­Alkalmazkodni kell a tanulókhoz, az őket érintő problémákat meg kell ismernie a pedagógusnak is, tudnia kell, hogy mire vágynak, mit szeretnének.

– Mit szeretnének?

– Néha csupán azt, hogy szeressék, hogy megértsék őket, olykor azt, hogy kitekinthessenek a világba, nagy terveket szőve. Kisebb-nagyobb dolgokra vágynak, ugyanúgy, mint régen a diákok. Arra, hogy az infokommunikációs eszközök, az internet elterjedésének veszélye is van, nem árt felhívni a figyelmüket. Ha többet beszélgetnek egymással, akkor kinyílik előttük a világ.

– Miért választotta annak idején a pedagógusi pályát?

– Kisgyermekkorom óta szerettem volna tanítani, a plüssmacikat és a babákat is oktatgattam. Nagyszerű tanítóim voltak Vésztőn Vári Szalay ­Istvánné és Szabó Magdolna személyében. Emlékszem, nyáron javítgattam a füzeteimet, akkor azt hittem, ennyiből áll a tanítás. A szeghalmi Péter András gimnáziumban dr. Nyéki Lajosnétól és ­osztályfőnökömtől, Gyürü Máriától sajátítottam el sok szépet, emberségről és hivatásról egyaránt. Tőlük tanultam meg, hogy mit jelent ­pedagógusnak lenni. A matematikát pedig mindig is szerettem, és mellé a technikát választottam.

– Miben változott a ma már Lencsési Általános Iskola a harmincöt év alatt?

– A tárgyi feltételek sok tekintetben javultak, már csak néhány régi tábla maradt fenn, minden teremben interaktív tábla található, a gyerekek pedig egyes órákon hordozható tanulói laptopokkal dolgozhatnak. A fák megnőttek, még szebbé vált a környezet. Mi, pedagógusok is folyamatosan képezzük magunkat, többek között azért, mert vannak olyan tanulók, akik problémákkal küzdenek, a velük való bánásmód is nagyban változott. A szülőkkel való kapcsolat pedig még bensőségesebbé, szorosabbá vált.

Rangos díjat érdemelt ki, mindenkinek adna belőle

– Megtiszteltetés számomra a Németh László-díj. Ha tehetném, az itt dolgozó összes pedagógusnak letörnék belőle egy darabkát – mondta Farkasné Kurucsó Júlia, aki 2011 óta a Lencsési Általános Iskola intézményvezető-helyettese.

Köszönetet mondott szüleinek, családjának, akik mindig segítették a célok elérésében, valamint Vida András igazgatónak és a kollégáinak, akik bíztak benne és támogatták. Hangsúlyozta: nagy öröm számára, hogy egy összetartó közösség tagja lehet, és hogy egy olyan tantestületben dolgozhat, amelyben a pedagógusok jól felkészültek.

Hozzátette: szabadidejét az unokáival tölti, valamint szeret sportolni, a gyaloglás és a kerékpározás kapcsolja ki. Olykor otthon is leül a gép elé, és keres valamilyen érdekes cikket vagy filmet, amit a tanítványainak is szívesen ajánlhat. Foglalkoztatja a természet- és környezetvédelem, igyekszik a gyerekek figyelmét is felhívni arra, hogy gondoljanak a jövőre.