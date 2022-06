Bár korábban arról volt szólt, hogy öt helyett csupán három helyre telepítenek dokkolókat, a mostani határozattal visszahozták az eredeti döntést.

Így a vasútállomásnál, a Lencsési lakótelepen a Pietro előtt, Jaminában a Madách utcai általános iskolánál, a Petőfi utcában a Csaba Center környékén, valamint a Gyulai úton a városi sportcsarnoknál lehet majd bringát bérelni. A városvezető elmondta: szempont volt, hogy a legsűrűbben lakott városrészeket ellássák dokkolókkal, és olyan helyszíneket kellett keresni, ahol az áramellátás is megoldott. Jelezte: most is van lehetőség a főtéri Tourinform-irodában kerékpárt kölcsönözni, illetve egy másik projekt ­keretében a Munkácsy ­Emlékháznál szintén lesz erre mód.