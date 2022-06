A szakértő többek közt elmondta: naponta hallani, hogy a nyugati világ milyen fegyvereket küld Ukrajnába, de míg pár héttel ezelőtt 40, addig ma már csak ennek a fele, azaz 20 ország küldi a fegyvereket.

– Az Egyesült Államok 40 milliárd dollárnyi támogatást adott Ukrajnának, ebből 20 milliárd a katonai. A németek most szavazták meg a napokban, hogy nehézfegyvereket küldenek az országba. Elképesztő mennyiségű fegyvert juttatnak a britek is az ukránoknak, ők olyan rakétákat akarnak telepíteni a Fekete-tenger partjára, amelyek az orosz flottát is képesek kilőni – osztotta meg információit Nógrádi György.

Aki előadásában úgy fogalmazott, az ukránok számára Magyarország a második „főellenség”, az orosz után. – Ukrajnában most olyan törvényt hoztak, hogy az orosz irodalmat el lehet égetni, és el is égetik, nyilvánosan. És ha szembe jön veled az országban egy orosz, és biztos vagy benne, hogy orosz, agyon is lőheted, nem jár érte büntetés – árulta el a hallgatóknak a szakértő.

Nógrádi György Kínáról is szólt. Elmondása alapján a három nagyhatalom közt a második helyen áll, – az Amerikai Egyesült Államok mögött –, és véleménye szerint Kína szerepe mára megkerülhetetlené vált. A szakértő úgy fogalmazott, míg húsz éve Afrika fő kereskedelmi partnere az Egyesült Államok volt, addigra ma már Kína. És nincs ez másként Ausztráliával és az ázsiai államokkal sem, ahol Nógrádi György elmondása alapján szintén Kína a fő kereskedelmi partner. Ez alól a szakértő szerint Európa sem kivétel: néhány országot leszámítva az EU-nak Kína a fő kereskedelmi partnere. – Még Németországnak is – emelte ki.