A polgármester felhívta a figyelmet: ahhoz, hogy a munka folytatódhasson, hogy az eddig le nem aszfaltozott részeket is befejezhessék, át kellene helyezni a villanyoszlopokat és a trafót. Bár az engedély rendelkezésre áll, hónapokig nem végzett munkát a kivitelező.

Úgy véli, és ezt a cégnek küldött levélben is jelezte, hogy a kivitelező hibázott. Azzal pedig, hogy elállt a vállalt munka teljesítésétől, a szerződés szerint kötbért kell fizetnie. Emellett vissza kell utalnia azt az 5 százalék előleget is, amelyet a végszámlában lehetett volna elszámolni. Emlékeztetett: az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 120 millió forintot nyert a Béke utcai kerékpárút fejlesztésére. Ebből készült el az óvoda és a Petőfi utca közötti szakasz tavaly, illetve ebből kellett volna elkészülnie a sportpálya és a Zrínyi utca közötti résznek is, amely továbbra is munkaterületnek számít, ahogy ezt számos, az önkormányzat által kihelyezett tábla is jelzi.