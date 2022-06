A Gyurkó Dániel, Vass Ferenc, Major Gyula, ifj. Major Gyula, Knyihár Mihály és felesége, Ági alkotta csapat kedden hajnali három órakor indult el Békés megyéből Kelheimbe. A Németországban élő, de szintén Békés megyei kötődésű Erdei Levente és felesége pedig ekkor már az indulás helyszínén várta a csapatot.

Mint azt az expedíció egyik vezetőjétől, Gyurkó Dánieltől megtudtuk, szerdától összesen négy hajóval vágnak majd neki az 1900 kilométeres vízi útnak. Eredetileg Einingtől indultak volna, ám az érintett 20 kilométeres szakaszon természetvédelmi okokból csak gumicsónakokkal és evezővel hajtott hajókkal, csónakokkal lehet közlekedni.

– Sajnos így egy nagyon szép erdei környezetet ki kell hagynunk, de aki ott vízre teszi a hajóját, nagyon komoly bírságra számíthat, ezt pedig természetesen szeretnénk elkerülni – fogalmazott Gyurkó Dániel. Az expedíció tagjainak többsége egyébként összeszokott csapatot alkot, hiszen számos alkalommal jártak már közös kalandokon, a teljesség igénye nélkül végig hajózták a Tisza és a Körös legszebb részeit, egy másik alkalommal az Északi-tengertől indulva, a Rajnán, a Majnán, a Dunán, a Tiszán és a Körösökön keresztül Köröstarcsán értek partot. A Boden-tótól hat országon keresztül szintén Tarcsáig hajóztak. Feltérképezték a Dunát, eljutottak egészen a Fekete-tengerig. Az utakról különleges filmek is születtek Major Gyula rendezésében, amelyek kedvező visszhangot váltottak ki a nézők körében.

Miután ezen a mostani szakaszon már jártak, most külön filmet nem készítenek majd az útról, bár Major Gyuláék természetesen nem hagyták otthon a kameráikat, így nem kizárt, hogy egy 20 perces összeállítás ismét születik majd az expedíció legkülönlegesebb, legszebb részeiről – árulta el hírportálunknak Gyurkó Dániel. Hozzátette, a legfontosabbnak azt tartják, hogy a csapattal még inkább megismerjék a különleges környezetet.

Naponta 70-80 kilométert tesznek meg

Gyurkó Dániel kiemelte, elképzeléseik szerint naponta átlagosan 70-80 kilométert tesznek meg, és úgy tervezik, hogy az éjszakákat is hajókban töltik. A mostani elképzelések szerint várhatóan július 19-én érkeznek majd meg Békés megyébe, a két célállomás a köröstarcsai és a békési kishajó-kikötő lesz. A túra egyik különlegességének az számít, hogy az Ős-Dunát is bejárják majd, ami minden bizonnyal számos különleges élménnyel szolgálhat számukra. A csapat tagjai úgy gondolkodnak, hogy ha lehetőségeik engedik, minden évben be fognak iktatni egy-egy hasonló kalandot.