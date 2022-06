Az együttműködési megállapodás keretében a középiskolások emelt szintű érettségire felkészítő kompetenciafejlesztő tréningen, az egyetemet bemutató, élményalapú osztálykiránduláson, pályaorientációs tanácsadáson, önismereti tréningeken vehetnek részt, ösztöndíjakban is részesülhetnek. Szakismertetők, egyetemi roadshowk is kitelepülnek az iskolákba, segítve a fiatalok pályaválasztását. A sikeres felvételit pedig az online és tantermi formában is indított emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyamok segítik. A program a világ legnagyobb oktatási platformjához, a Coursera-hoz is hozzáférést biztosít.

A Szegedi Tudományegyetem középiskolai kapcsolatrendszerét országosan építi, de a jelenleg 30 intézményt magába foglaló Középiskolai Partneri Program kiemelten a régió intézményeit célozza.