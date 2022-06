A kezdetek óta óriási az érdeklődés a nálunk elérhető lehetőségek iránt – nyilatkozta hírportálunknak Nagy-Szabó Dóra. A Digitális Tudásközpont vezetője elmondta,

a látogatók körében a VR-szemüveg, a virtuális valóság a legnépszerűbb, de a kiterjesztett valóság is sokakat érdekel.

Ez utóbbi használatát mi is láthattuk a gyakorlatban. Az egyik diák kiszínezett egy madárkát, amely a kiterjesztett valóságnak köszönhetően a meglévő térben életre kelt. Nagy-Szabó Dóra elmondta, ezt a technológiát több területen is alkalmazzák. Amikor a búvárok a víz alatt megtalálják egy-egy elveszett város romjait, ezzel a módszerrel rekonstruálják, hogyan is nézhetett ki a település. Több cég, vállalkozás is használja a módszert,

a hazánkban is népszerű skandináv bútorbolt kifejlesztett egy applikációt, amelynek segítségével a valóságos térbe, egy-egy szobába például behelyezhető, hogy miként festene ott a kiválasztott kanapé.

Nagyon kedvelt a Lego Mindstorms Robot feltaláló is, aminek segítségével öt egyedi motorizált jármű és robot építhető, és egy alkalmazással irányítható. A gyerekek emellett 3D nyomtatóra tervezhetnek tárgyakat, és további robotokat is kipróbálhatnak, például azt, amely képes kirakni a Rubik-kockát.

– Mind az iskolák, mind az érdeklődő családok ingyenesen látogathatnak el hozzánk – mondta el kérdésünkre a központ vezetője. – Egész digitális témahetet, de kihelyezett informatikai órákat ugyancsak tarthatnak nálunk az intézmények. Tanáraink, szakembereink szívesen segítenek a foglalkozásokban, órákat is tartanak.