Dél-Békés érintett településeinek a polgármesterei is érdeklődéssel hallgatták a napi aktualitásokat, elsőként a házigazda, Kunágota polgármestere, Pápai Zoltán adott hangot bizakodásának. Emlékeztetett, voltak korábban is szakaszonkénti fejlesztések, amik jobbá tették a közlekedést, de a körzet most olyan folyamathoz érkezett, ami mérföldkő.

– A kilencvcenes évek óta zajlottak javítások a kül- és belterületi utakat illetően. Voltak ígéretek, biztatások. Kritikus szakaszokon történtek beavatkozások, most viszont olyan szintű útfelújítás történik, ami érinti nagyon sok dél-békési településünket, s ha az utazók erre akarnak Békéscsabára eljutni, akkor jó úthálózaton megtehetik hamarosan. Nagy adósság törlesztése ez. Erre építkezni lehet a folytatásban – hangsúlyozta Pápai Zoltán, megköszönve a szakmai stáb munkáját is.

Erdős Norbert országgyűlési képviselő elöljáróban elmondta, viszonylag rövid idő alatt igen intenzív, sikeres munka van a településvezetőkkel folyatott együttműködés terén.

– Nem csodát, hanem odafigyelő, szisztematikus munkát ígértem, aminek már látható eredményei is vannak. Hazai forrásból, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában megújul a 4438-as jelű Lőkösháza - Kunágota összekötő út 9,5 kilométeres szakasza 1,8 milliárd forint értékben. Ott 3 autóbuszmegálló felújítását is elvégzik. A 4444-es jelű a Gyula - Battonya - Mezőhegyes összekötő út 8,4 kilométeres szakaszára 1,4 milliárd forint értékben végzik el, négy buszvárót is megújítva – tette hozzá.

A munkálatok ideje alatt, várhatóan 2023. januárjáig félpályás útlezárás mellett jelzőlámpás forgalomirányításra számíthatnak a közlekedők.

Szűcsné Gergely Györgyi Edit, Lantos Zoltán, Erdős Norbert és Pápai Zoltán

A beruházás a Kiemelt Társadalmi Igények Útfelújítási Program részeként valósulhat meg, mely a 4444-es jelű úton a Kevermes és Dombegyháza közötti szakaszt, míg a 4438-as jelű úton a Kunágota és Kevermes közötti szakaszt érinti.

Mindkét szakaszon megújul a burkolat, a szakemberek rendezik továbbá a padkákat és a kissugarú ívekben a forgalombiztonság növelése érdekében nyombővítéseket hajtanak végre és előregyártott padkaburkoló elemeket alkalmaznak.

Megújítják a burkolati jeleket, új forgalomtechnikai jelzéseket helyeznek ki és kitisztítják az árkokat, átereszeket A kivitelezési munkák alatt mindkét szakaszon ideiglenes buszmegállóhelyeket alakítanak ki, a 4444-es jelű úton az érintett négy buszöbölpár szintén megújul – ezt már Borsos Pál, Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségvezetője osztotta meg a jelenlévőkkel.

Az elhangzottakra reagálva valamennyi hozzászóló örömének adott hangot, jelezve: minden egyes méternek örülni kell, ami ebben a térségben megújul. A kevermesi és a lőkösházi polgármester a folytatást illetően a két település között kerékpársáv, vagy kerékpárút érdekében fogalmazta meg javaslatát. Arra különös tekintettel, hogy ott van a Bréda kastély, mint turisztikai attrakció.

Korlátozások: nőhet a menetidő

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterület környezetében fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás betartásával közlekedjenek. A javítási munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál. A szakemberek a közlekedők türelmét és megértését kérik a felújítási munkák idejére.